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На Байкале в Бурятии появился каток в форме сердца

На Байкале в Бурятии появился каток в форме сердца
Общество,  Фото:ilya_krasnopeev
«Как давно я этого ждал», - рассказал местный предприниматель

В Прибайкальском районе Бурятии, в селе Турка, на озере Байкал появился каток в форме сердца. Новостью поделился владелец хостела Илья Краснопеев. Он опубликовал несколько видео на своей странице в Instagram.

- Как давно я этого ждал! Каток в виде сердца, - поделился молодой предприниматель.


видео - instagram.com/ilya_krasnopeev/

Лёд озера расчистили от снега, придав участку форму сердца. Озеро запорошило снегом, однако есть люди, которые расчищают тропинку к катку. Илья опубликовал молодого человека на квадроцикле, впереди у которого специальный совок. По словам молодого бизнесмена, молодой человек убирает снег ежедневно «просто, чтобы всем приятно было».

Зимний Байкал притягивает многих туристов. Прокатиться на самом большом катке мечтают многие. Нередко гостями бывают известные личности. Недавно российская фигуристка и тренер Светлана Лизунова исполнила восхитительный танец на льду Байкала, чем поразила пользователей Сети. 
Байкал каток

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