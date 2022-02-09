Два жителя Иркутской области предстанут перед судом за убийство

Мужчины жестоко избили и изрезали знакомого во время застолья



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя и 39-летнего жителя Боханского района. Они обвиняются в убийстве.



По версии следствия, 20 февраля 2021 года несколько мужчин распивали спиртное на даче. Во время ссоры двое мужчин жестоко избили знакомого, после чего поочерёдно нанесли потерпевшему множественные удары ножом. Смерть 54-летнего мужчины наступила на месте происшествия.



Подозреваемых задержали по горячим следам сотрудники полиции, а в дальнейшем арестованы судом.



- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

