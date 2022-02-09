Мужчины жестоко избили и изрезали знакомого во время застолья
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя и 39-летнего жителя Боханского района. Они обвиняются в убийстве.
По версии следствия, 20 февраля 2021 года несколько мужчин распивали спиртное на даче. Во время ссоры двое мужчин жестоко избили знакомого, после чего поочерёдно нанесли потерпевшему множественные удары ножом. Смерть 54-летнего мужчины наступила на месте происшествия.
Подозреваемых задержали по горячим следам сотрудники полиции, а в дальнейшем арестованы судом.
- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Два жителя Иркутской области предстанут перед судом за убийство
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
Мужчины жестоко избили и изрезали знакомого во время застолья
Больным бесплатно не выдавали средства диагностики сахарного диабета
В деле разбиралась прокуратура
Туристов просят воздержаться от походов
Победители и призёры получат памятные медали, сувениры и полезные призы
Именинница награждена орденами и медалями за труд в период Великой Отечественной
Рыболовам также напомнили о суточной норме добычи
Иван Хуриганов представит два сборника своих сочинений
За шесть дней вывезли 396 «КамАЗов» снега
Заявки принимаются до 3 апреля
«Гаражная амнистия» стартовала осенью
В республике местами небольшой снег
Общество, 08.02.2022
Финальный тур и гала-концерт состоятся в Улан-Удэ в сентябре
Общество, 08.02.2022
Культурное событие проведут в конце мая