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Два жителя Иркутской области предстанут перед судом за убийство

Два жителя Иркутской области предстанут перед судом за убийство
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчины жестоко избили и изрезали знакомого во время застолья

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя и 39-летнего жителя Боханского района. Они обвиняются в убийстве.

По версии следствия, 20 февраля 2021 года несколько мужчин распивали спиртное на даче. Во время ссоры двое мужчин жестоко избили знакомого, после чего поочерёдно нанесли потерпевшему множественные удары ножом. Смерть 54-летнего мужчины наступила на месте происшествия.

Подозреваемых задержали по горячим следам сотрудники полиции, а в дальнейшем арестованы судом.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область убийство

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