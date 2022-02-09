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В районе Бурятии диабетиков через суд обеспечат препаратами

В районе Бурятии диабетиков через суд обеспечат препаратами
Общество,  Фото:pexels.com
Больным бесплатно не выдавали средства диагностики сахарного диабета

Прокуратура Мухоршибирского района Бурятии провела проверку по заявлениям двух жителей района, обратившимся на приём по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами.

Установлено, что заявители являются инвалидами 2 группы, страдают сахарным диабетом 2 типа. По закону это заболевание относится к социально-значимому, больные обеспечиваются медицинскими препаратами и изделиями бесплатно.

Вместе с тем средствами диагностики сахарного диабета – тест-полосками, иглами для шприца-ручки граждане обеспечивались не в полном объёме.

В суд было предъявлено два иска к министерству здравоохранения республики, Мухоршибирской центральной районной больнице об обязании обеспечить инвалидов средствами диагностики в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены лечащим врачом. Мухоршибирский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решения суда не вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура

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