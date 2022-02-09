На севере Бурятии лавиноопасно

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Туристов просят воздержаться от походов



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 февраля по Северо-Байкальскому району республики возможен сход снежных лавин. Главное управление МЧС России по республике просит не пренебрегать предупреждениями спасателей и воздержаться от выходов на горные маршруты.



- Находясь в горах, следите за изменением погоды, важно знать места возможного схода снежных лавин в районе своего пути. Лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов; если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде, - предупреждают в пресс-службе ведомства.



Если лавина срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом необходимо уйти с пути лавины в безопасное место или укрыться за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями). Если от лавины невозможно уйти, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью ледоруба, альпенштока, лыжной палки, воткнув их в снег. Расположить тело вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя.



Главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли, закрыть нос и рот ладонями, шарфом, шапочкой, рукавицами. Руки держать у лица. После остановки лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Если это не удалось сделать, нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки для обеспечения и облегчения дыхания.



Спасатели напоминают любителям туризма, выходящим на маршрут, что необходимо тщательно готовиться к походу: обязательно регистрировать свою туристскую группу в поисково-спасательных подразделениях, уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к горовосхождению и соблюдать меры безопасности.



Регистрация важна, прежде всего, для обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи. Для удобства можно заполнить форму для регистрации туристской группы онлайн.

