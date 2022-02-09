Трамваи двигались по изменённому маршруту
Накануне, 8 февраля, в 17:21 с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 1 на перекрёстке улиц Сахьяновой-Боевая в Улан-Удэ. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута № 1 в сторону центра города.
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 18:02 движение трамваев восстановлено. Время простоя 41 минута, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ вечером с рельсов сошёл трамвай
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