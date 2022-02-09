В Улан-Удэ презентуют два сборника ольхонского поэта

Иван Хуриганов представит два сборника своих сочинений



В Улан-Удэ презентуют сборник ольхонского поэта Ивана Хуриганова. Мероприятие пройдет 11 февраля в Национальной библиотеке в рамках проекта «Сагаалганай уулзалганууд» (0+). В сборник стихотворений «Байкалу» вошли стихи разных лет поэта Николая Хуриганова, написанные в дань большого уважения к священному Байкалу, природе, добрым землякам. Второй сборник «Ко Дню Победы» автор посвятил землякам, прошедшим горнило военного лихолетья и все тяготы тыла Великой Отечественной войны.



Иван Иннокентьевич Хуриганов родился в 1952 году на берегу Байкала в селе Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области в многодетной крестьянской семье.



Детство прошло в селе до шестого класса, продолжил учебу в городе Улан-Удэ в школе-интернат №1. Затем поступил в Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова на биолого-химический факультет.



Служил в вооруженных силах Советской Армии в артиллерии. Офицер запаса, гвардии старший лейтенант.



После демобилизации из армии Иван Хуриганов продолжил работать в Бугульдейском леспромхозе чекеровщиком. Трудился на судостроительном заводе электросварщиком. Собирал и запускал в эксплуатацию корабли и катера морских и речных назначений для страны и экспорта в дружественные страны.



С получением профессии преподавателя общетехнических дисциплин был принят мастером производственного обучения в училище судостроительного завода и речного порта. Имеет звание «Отличник профессионального обучения» РФ, медаль «Ветеран труда» РФ.



Вместе с Ангелиной Леонидовной они вырастили и воспитали четверо детей. У них 14 внуков и внучек. Сейчас поэт на заслуженном отдыхе, пенсионер.



На предстоящую презентацию книг приглашены земляки, родственники, друзья Ивана Хуриганова. Он прочтёт для публики свои избранные стихотворения и расскажет о том, как складывался его творческий путь поэзии, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.



