 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 февраля

08 февраля

Популярное

В Улан-Удэ презентуют два сборника ольхонского поэта

В Улан-Удэ презентуют два сборника ольхонского поэта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иван Хуриганов представит два сборника своих сочинений

В Улан-Удэ презентуют сборник ольхонского поэта Ивана Хуриганова. Мероприятие пройдет 11 февраля в Национальной библиотеке в рамках проекта «Сагаалганай уулзалганууд» (0+). В сборник стихотворений «Байкалу» вошли стихи разных лет поэта Николая Хуриганова, написанные в дань большого уважения к священному Байкалу, природе, добрым землякам. Второй сборник «Ко Дню Победы» автор посвятил землякам, прошедшим горнило военного лихолетья и все тяготы тыла Великой Отечественной войны.

Иван Иннокентьевич Хуриганов родился в 1952 году на берегу Байкала в селе Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области в многодетной крестьянской семье.

Детство прошло в селе до шестого класса, продолжил учебу в городе Улан-Удэ в школе-интернат №1. Затем поступил в Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова на биолого-химический факультет.

Служил в вооруженных силах Советской Армии в артиллерии. Офицер запаса, гвардии старший лейтенант.

После демобилизации из армии Иван Хуриганов продолжил работать в Бугульдейском леспромхозе чекеровщиком. Трудился на судостроительном заводе электросварщиком. Собирал и запускал в эксплуатацию корабли и катера морских и речных назначений для страны и экспорта в дружественные страны.

С получением профессии преподавателя общетехнических дисциплин был принят мастером производственного обучения в училище судостроительного завода и речного порта. Имеет звание «Отличник профессионального обучения» РФ, медаль «Ветеран труда» РФ.

Вместе с Ангелиной Леонидовной они вырастили и воспитали четверо детей. У них 14 внуков и внучек. Сейчас поэт на заслуженном отдыхе, пенсионер.

На предстоящую презентацию книг приглашены земляки, родственники, друзья Ивана Хуриганова. Он прочтёт для публики свои избранные стихотворения и расскажет о том, как складывался его творческий путь поэзии, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

поэт поэзия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проведут фестиваль «Безопасный Мамай»
В Бурятии проведут фестиваль «Безопасный Мамай»
Общество, 09.02.2022
Победители и призёры получат памятные медали, сувениры и полезные призы
Жительницу Иркутской области поздравили с 95-летним юбилеем
Жительницу Иркутской области поздравили с 95-летним юбилеем
Общество, 09.02.2022
Именинница награждена орденами и медалями за труд в период Великой Отечественной
Рыболовам напомнили о правилах поведения в заливах Байкала
Рыболовам напомнили о правилах поведения в заливах Байкала
Общество, 09.02.2022
Рыболовам также напомнили о суточной норме добычи
В Улан-Удэ презентуют два сборника ольхонского поэта
В Улан-Удэ презентуют два сборника ольхонского поэта
Общество, 09.02.2022
Иван Хуриганов представит два сборника своих сочинений
С улиц Улан-Удэ круглосуточно убирают снег
С улиц Улан-Удэ круглосуточно убирают снег
Общество, 09.02.2022
За шесть дней вывезли 396 «КамАЗов» снега
Бурятия в числе лидеров по популярности «гаражной амнистии»
Бурятия в числе лидеров по популярности «гаражной амнистии»
Общество, 09.02.2022
«Гаражная амнистия» стартовала осенью
В Бурятии незначительно похолодает
В Бурятии незначительно похолодает
Общество, 09.02.2022
В республике местами небольшой снег
Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс «Белый месяц. Новые голоса»
Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс «Белый месяц. Новые голоса»
Общество, 08.02.2022
Финальный тур и гала-концерт состоятся в Улан-Удэ в сентябре
Чита вновь примет Забайкальский международный кинофестиваль
Чита вновь примет Забайкальский международный кинофестиваль
Общество, 08.02.2022
Культурное событие проведут в конце мая
В нацпарке в Забайкалье рассказали, зачем подкармливать кабанов
В нацпарке в Забайкалье рассказали, зачем подкармливать кабанов
Общество, 08.02.2022
Кабанчиков регулярно подкармливают крупами и жмыхом
На Байкал приехали участники проекта «Больше чем путешествие»
На Байкал приехали участники проекта «Больше чем путешествие»
Общество, 08.02.2022
Гости посетят Тажеранские степи и остров Ольхон
В Чите отменили уникальную операцию для новорождённого
В Чите отменили уникальную операцию для новорождённого
Общество, 08.02.2022
Выяснилось, что операция всё же не нужна
В Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
В Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
Общество, 08.02.2022
В рамках месячника будут проведены около 100 мероприятий
В Улан-Удэ учительница рассказала, почему участвует в конкурсе «Мастер дистанта»
В Улан-Удэ учительница рассказала, почему участвует в конкурсе «Мастер дистанта»
Общество, 08.02.2022
Конкурс покажет, насколько учителя хороши в удалённой работе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^