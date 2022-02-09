Заявки принимаются до 3 апреля
Фонд «Искусство наций» в рамках проекта «Графика народов Севера» анонсирует проведение конкурса для художников-графиков Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, сообщается на сайте минкультуры Бурятии.
В конкурсе также могут принять участие представители народов, населяющих данные территории, но проживающие за их пределами.
Тиражная графика художников Севера - способ выражения национальной идентичности и продолжения уникальных региональных традиций в изобразительном искусстве. Авторы проекта преследуют цель – сохранить и популяризировать данное направление, вывести из изоляции художников, а их творения представить широкой публике и на арт-рынке.
Художники Бурятии могут отправить свои заявки на участие с 7 февраля по 3 апреля 2022 года.
Для экспонирования в государственных музеях пяти крупнейших городов России будут отобраны различные работы художников.
Кроме того, 10 лучших по итогам конкурса художников будут приглашены в Москву с 30 мая по 28 июня на обучение в мастер-классах по созданию произведений тиражной графики в разных техниках. Расходы на перелёт, проживание и обучение участников фонд «Искусство наций» возьмет на себя.
Подать заявку на участие и ознакомиться с правилами проведения конкурса можно на официальном сайте проекта: https://sever.artofthenations.org/
Художников Бурятии приглашают в проект «Графика народов Севера»
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