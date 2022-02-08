Военные из Бурятии прибыли в Беларусь на учения «Союзная решимость – 2022»

Общество, Фото: минобороны РФ

Учения стартуют 10 февраля



Военнослужащие из Кяхты прибыли в Беларусь на стартующие 10 февраля учения «Союзная решимость – 2022», сообщает blog_kyakhta.



На учении впервые будут задействованы дальнобойные комплексы ПВО и современные истребители Су-35С Восточного военного округа. Солдаты также отработают как борьбу с регулярными вооруженными формированиями, так и отражение угроз от террористических элементов, поддерживаемых из-за рубежа. Площадками для основной фазы маневров в Беларуси станут пять полигонов и четыре аэродрома. Учения закончатся 20 февраля.



По информации белорусских СМИ, проверка сил Союзного государства пройдёт в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе пройдут совместные учения «Союзная решимость-2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.



