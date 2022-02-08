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В Бурятии три сестры от 81 до 91 года лечатся от коронавируса

В Бурятии три сестры от 81 до 91 года лечатся от коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Три пожилые сестры поблагодарили медиков больницы скорой помощи

Жизненный позитив помогает в борьбе с коронавирусом, уверяют врачи больницы скорой помощи в Улан-Удэ. На лечении от коронавируса в БСМП за период пандемии было много разных пациентов. Но трёх сестер запомнил весь медперсонал больницы. Младшей сестре Энни Исаевне - 81 год, Анне Исаевне – 89, а Шимме Исаевне уже 91 год. Эти удивительные женщины – в прошлом педагоги, показали пример добропорядочности и позитивного отношения к жизни.

- Мы родные сёстры, живём под одной крышей. Объединились, потому что дети разъехались. Однажды пришла из аптеки и говорю Энни: «Знаешь, меня как-то подмораживает неприятно, то ли дома прохладно, то ли что». Подойдём - батареи горячие. Дома тепло. А потом к старшей сестре пошла, а она как-то подкашливает. Вызвали врача для неё. А он покрутил этими палочками, а назавтра пришёл тест положительный. И за нами приехали, да и всё, - рассказала одна из поступивших в больницу трёх сестер Анна Исаевна.

По ее словам, осложнений у них нет, и не было высокой температуры, только 37 и 37,5. Сестра не потеряли обоняние, но заметили потерю аппетита.

- Людям хочу сказать: соблюдайте все на свете, что есть. Мойтесь, протирайтесь, сидите дома. За ночь сегодняшняя смена врачей минут сорок посидели, и всё. В остальное время то в одну палату ходят, то в другую. Я думаю, господи, у них уже ноги, наверное, отвалились. Была бы помоложе и знала бы работу, то точно бы пошла помогать, - поделилась средняя сестра.

Три сестры поблагодарили медиков, начиная от техничек до врачей. Они отметили, что персонал больницы чётко и аккуратно работает, выполняет свои обязанности добросовестно.

- С добрыми намерениями люди работают в больнице. Дай бог им всем здоровья и, чтоб меньше нас было больных. Ни на кого никакого зла нету, только радость, - отметили пожилые женщины.
коронавирус

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