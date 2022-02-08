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На Бурятию надвигаются морозы

На Бурятию надвигаются морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На севере похолодает до -45

По данным Бурятского гидрометцентра, с пятницы, 11 февраля, в большинстве районов республики ожидается усиление морозов ночью до -30 и ниже, по крайнему северу до 40-45 градусов.

Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендуется провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.

Как сообщал «Байкал-Daily», до пятницы в республике будет тепло. Днём всего -9, -14 градусов, а ночами в среднем до -25. 

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