На севере похолодает до -45
По данным Бурятского гидрометцентра, с пятницы, 11 февраля, в большинстве районов республики ожидается усиление морозов ночью до -30 и ниже, по крайнему северу до 40-45 градусов.
Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендуется провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
Как сообщал «Байкал-Daily», до пятницы в республике будет тепло. Днём всего -9, -14 градусов, а ночами в среднем до -25.
На Бурятию надвигаются морозы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Представители истеблишмента Бурятии побывали у главы Буддийской Традиционной Сангхи
Занятия в группах ограничили до пяти человек
Это уже была фактически местная достопримечательность
Подкормка ведётся на стационарных подкормочных площадках
Фуру с собаками из Якутска не пустили в Улан-Удэ
В столице Бурятии запланированы массовые отключения электричества
Новогодняя забава «моржей» подвергнется проверке
У истории кошки, брошенной квартирантами-живодёрами, оказался счастливый финал
Спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве страны
Первые полевые работы планируются провести в течение пяти дней
Изменились правила зачисления в вузы в 2022 году
Юноша активно пользуется рукой, которую несколько лет назад отрезало картофелекопалкой
Собаке, пострадавшей от живодёров, уже нашли новых владельцев
За год было выплачено почти 870 млн
Коронавирус преодолел в республике особенный рубеж