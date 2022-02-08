Булат лама приехал в северный регион по приглашению земляков
Булат лама, заместитель настоятеля Анинского дацана, что находится в Хоринском районе Бурятии, впервые побывал в Ямало-Ненецком округе. Здесь работают и живут выходцы из Бурятии и Калмыкии. Они пригласили Булат ламу для встречи Нового года по лунному календарю. О нем рассказали в сюжете местного телевидения города Ноябрьск.
- Булат лама - настоящий монах, он полностью отрешён от мирской жизни, и получить от него благословение особенно ценно в дни Праздника Белого месяца, - сообщила местному телеканалу жительница Ноябрьска Ксения Раднаева.
Булат лама в телесюжете рассказал о традициях встречи Нового года по лунному календарю, дал астрологические прогнозы на предстоящий год водяного Тигра землякам. Кроме того, он приготовил вместе с Ксенией Раднаевой в эфире ноябрьского телеканала «Миг» тибетский суп Тен Тук.
Этот суп с лапшой популярен также в Индии, в гтатах, в населении которых присутствуют тибетцы: Ладакх, Сикким, Западная Бенгалия.
Лама из Бурятии научил жителей Ямало-Ненецкого округа готовить особый суп
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