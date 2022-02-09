Именинница награждена орденами и медалями за труд в период Великой Отечественной
В Иркутской области 6 февраля отметила свой 95-летний юбилей проживающая Марковского геронтологического центра Галина Евдокимовна Малышенко.
- Когда 22 июня 1941 года началась война, Галине Евдокимовне было 14 лет. Вся её детская жизнь изменилась в один миг, сделав её из подростка сразу же взрослой. Время было очень тяжёлое, папу забрали на фронт, а в семье было много детей и надо было помогать маме и трудиться на благо Родины. Галина Евдокимовна была старшим ребенком в семье, и поэтому ей пришлось наравне со взрослыми работать на полях колхоза по 12-14 часов, недоедая, замерзая, недосыпая, исполняя волю народа «Все для фронта, все для победы!», - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Галина Евдокимовна имеет почетный статус «Труженик тыла», награждена орденами и медалями СССР за доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Несмотря на все жизненные невзгоды, она осталась такой же крепкой и жизнерадостной. Галину Евдокимовну поздравили с юбилеем и пожелали крепкого здоровья, солнечного настроения и душевного тепла.
Жительницу Иркутской области поздравили с 95-летним юбилеем
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