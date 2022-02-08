5600 жителей Иркутской области расселят из ветхого и аварийного жилья

На переселение предусмотрено более 3,8 млрд рублей



В Иркутской области в 2021 году 4,15 тысячи граждан, проживавших в аварийном и ветхом жилье, смогли улучшить жилищные условия. За год расселено 77,7 тысячи квадратных метров площади в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Черемхове, Братске, Зиме и других населённых пунктах. На эти цели направлено более 2 млрд 155 млн рублей. Об этом рассказал министр строительства Иркутской области Павел Писарев во время пресс-конференции, которая состоялась 8 февраля.



– На 2022-й на переселение предусмотрено более 3 млрд 836 млн рублей, планируется расселить 102,3 тысячи квадратных метров площади, улучшить свои жилищные условия смогут 5,6 тысячи жителей региона, – пояснил Павел Писарев.



Также во время конференции министр строительства региона озвучил планы по строительству социальных объектов. В 2022 году запланировано строительство, реконструкция, капитальный ремонт и проектирование 141 объекта на сумму 11,1 млрд рублей. В их числе – переходящие объекты 2021 года.



Новую школу начнут возводить в селе Тихоновка Боханского района, в посёлке Залари начнётся реконструкция здания средней общеобразовательной школы №2. Всего в 2022-м будет идти строительство 18 школ: в Мамакане, Бирюсинске, Баяндае, Иркутске, Грановщине, Бажире, Нижнеудинске, Зиме, посёлке Соцгородок Нижнеилимского района, Слюдянке и других поселениях. Запланирован капитальный ремонт 21 школы. Продолжится строительство семи объектов спорта, в посёлке Залари начнут строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ещё 11 объектов спорта будут капитально отремонтированы.



В 2022 году состоится строительство и реконструкция девяти объектов здравоохранения. Новую поликлинику на 200 посещений начнут строить в посёлке Качуге, в середине февраля в Братском районе начнется строительство Тангуйской участковой больницы. Также в этом году планирую завершить строительство поликлиники № 8 в Иркутске.



Особое внимание уделят объектам культуры. В 2022-м начнётся строительство домов культуры в Хомутово Иркутского района и селе Ключи-Булак Братского района. Строительство ещё семи объектов будет продолжено, также запланирован капитальный ремонт 37 объектов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

