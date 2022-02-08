Это уже была фактически местная достопримечательность
11 пар кроссовок, провисевших на проводах у дома на улице Фрунзе, 7, в Чите около 10 лет, сняли. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру».
В домоуправлении №1, обслуживающем дом, сообщили, что не занимаются проводами, и кроссовки не снимали. В пресс-службе «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» также рассказали, что непричастны к исчезновению обуви.
Корреспондент «Чита.Ру» задалась вопросом, почему на электропроводах вообще появились 11 пар спортивной обуви.
- Самая популярная теория — кроссовками отмечают места, где продают наркотики. Возможно, версия пришла к нам из Америки, где обувь часто висит в неблагополучных гетто, - сообщает издание.
В прокуратуре по Забайкальскому краю опровергли такую версию, пояснив, что реклама сделала бы невыгодным этот нелегальный бизнес.
Во всяком случае, кроссовки провисели почти 10 лет и стали местной достопримечательностью.
В Чите 11 пар кроссовок, висевшие на электропроводах 10 лет, пропали
Общество, Фото:
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