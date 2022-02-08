В Байкальском заповеднике покупают десять тонн угощений для кабанов

Подкормка ведётся на стационарных подкормочных площадках



Каждый год для подкормки кабана дирекция Байкальского государственного заповедника, под управлением которой находится Алтачейский заказник, приобретает десять тонн зернофуража.



Подкормка осуществляется на стационарных подкормочных площадках. Всего на территории Алтачейского заказника действует шесть таких площадок, куда сотрудники службы охраны периодически наведываются и подвозят угощения диким животным с учётом необходимости.



– Одними из основных причин гибели кабанов зимой являются высокий снежный покров и глубокое промерзание почвы, что усложняет процесс добывания корма животными. Особенно сильно страдает и гибнет от истощения и недостатка пищи молодняк. Кроме того, зимняя бескормица значительно влияет и на воспроизводство потомства. Подкормка позволяет не только сохранить поголовье животных, которые находятся в заказнике, но и привлечь внимание диких кабанов с сопредельных территорий. Таким образом, кабаны остаются на своих участках и не совершают миграции в поисках кормов, которые, порой, могут обернуться гибелью для животных, – отмечают научные сотрудники ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».



Для Алтачея характерны суровые зимние условия. Снежный покров и низкие отрицательные температуры воздуха – иногда столбик термометра находится ниже отметки – 45 градусов, являются лимитирующими факторами в жизни кабанов и оказывают негативное влияние на состояние популяции. Именно поэтому подкормка является необходимым условием для поддержания численности этих животных.



По данным зимнего маршрутного учёта животных в 2021 году численность кабана в Алтачейском заказнике составляла 338 особей.

