Улан-удэнцев предупредили о «конце света»

В столице Бурятии запланированы массовые отключения электричества
В Улан-Удэ ожидается плановое отключение электроэнергии. Причина – ремонтные работы на сетях. Электричества не будет с 14 по 18 февраля.
14 февраля
С 9:00 до 18:00 отключат электричество по улицам:
- Банзарова, 5, 10, Кузнечная 2-10, Шмидта 4-6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы.
С 8:00 до 17:00
- АЗС БРК, СТО.
С 9:00 до 17:00 по улицам:
- Акмолинская, 1-20, 57, Насосная, 2, Котельная, Баня, СНТ «Энергостроитель», Самбуева, 2-28, Левитана, 34-42, Челюскина, 12-43, Заовражная, 74-99, Лебедева 3а, 3б, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 11б, 13а, Ключевская 21, 34е.
С 12:00 до 17:00 по улицам:
- Моцарта, 1-5, Чайковского 16-20, Родина, 9 (Аптека), Моцарта, Родина 9-11 (кооператив гаражей №7).
15 февраля
С 8:00 до 17:00
- ТРЦ «АвтоРим»
С 9:00 до 12:00 по улицам:
- Подстанционная 1 - 24, Подстанционный переулок 22а, Урожайная 1 - 25, Урожайный переулок 4 - 6, Кабанская 12 - 14, Кабанский переулок. 3 - 4, Толстихина 1 - 29, Курская 3 - 20, Тепличная 4 - 14.
С 9:00 до 17:00 по улицам:
- СНТ «Энергостроитель», СНТ «Строитель», Мостоотряд-34, производственная база – ИП «Палкина» ул.Домостроительная, СПК «Зодчий», АООТ «Уда» - ИП «Полянский», ИП «Тарзян», ИП «Шулунов», ИП «Филиппов», ООО «Катюша», ООО «Ермак», ИП «Гуля-Яновский».
С 9:00 до 18:00 по улицам:
- Банзарова 5, 10, Кузнечная 2 -10, Шмидта 4 - 6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы, Акмолинская 1-20, 57, Насосная дом № 1, Насосная дом № 2, Котельная, Баня.
16 февраля
С 9:00 до 17:00 по улицам:
- Псковская 17-77, 109-139, 303, переулок Псковский 38, 144, Зейская 42-72, Аргунская 62-103, Сумская 37-43, СНТ «Строитель», СНТ «Пищевик», «Энергостроитель», Левитана 1 - 30, Челюскина 1 - 21, Невского 2 - 30, Кутузова 30 - 40, Ботаническая 37А, 38, проспект Автомобилистов 1, 21, 21А, 7В.
- Горный переулок 3 - 30, Грибоедова 1 - 8, Репина 2, Репина 80, Чехова 27, Огарёва 34-41, 36а, 37а, 39а, 74а, Банзарова 5, 10, Кузнечная 2 -10, Шмидта 4 - 6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы, Акмолинская 1-20, 57, Насосная дом № 1, Насосная дом № 2, Котельная, Баня.
17 февраля
С 9:00 до 17:00 по улицам:
- СНТ «Энергостроитель», Гарнизонная 25, ст. Дивизионная79, Школьная1-16, ж/д 10- 476. - Банзарова 5, 10, Кузнечная 2 -10, Шмидта 4 - 6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы.
С 09:00 до 18:00 по улицам:
- Амагаева 65-88, Бородинский проезд 8, Жуковского 52-56, Кузнецова 9 - 13, Медведниковская 24 - 35, Черняховского 1 - 42, Чертенкова 44 – 76, 8-го Марта 2 - 6, Щорса 83 - 130.
- Левитана 1 - 30, Челюскина 1 - 21, Невского 2 - 30, Кутузова 30 – 40.
18 февраля
С 9:00 до 17:00 по улицам:
- Псковская 17-77, 109-139, 303, переулок Псковский 38, 144, Зейская 42-72, Аргунская 62-103, ул. Сумская 37-43, СНТ «Строитель», СНТ «Пищевик», СНТ «Энергостроитель», Ботанической 37А, 38, проспект Автомобилистов 1, 21А, 7В.
С 09:00 до 18:00 по улицам:
- Банзарова 5, 10, Кузнечная 2 -10, Шмидта 4 - 6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы, Гарнизонная 25, ст. Дивизионная 79, Школьная1-16, ж/д 10- 476.
19 февраля
С 9:00 до 17:00 по улицам:
- Левитана 1 - 30, Челюскина 1 - 21, Невского 2 - 30, Кутузова 30 – 40.
20 и 21 февраля
С 9:00 до 17:00 по улицам:
- Минина, Циолковского, Невского, Гайдара, Д. Бедного, Орджоникидзе, Кутузова, Багратиона.
В эти дни пройдут работы по установке, выправке, ремонту опор, замене счетчиков, регулировке напряжения, проверка релейной защиты.
Улан-удэнцев предупредили о «конце света»
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