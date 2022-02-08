Улан-удэнцев предупредили о «конце света»

В столице Бурятии запланированы массовые отключения электричества



В Улан-Удэ ожидается плановое отключение электроэнергии. Причина – ремонтные работы на сетях. Электричества не будет с 14 по 18 февраля.



14 февраля



С 9:00 до 18:00 отключат электричество по улицам:



- Банзарова, 5, 10, Кузнечная 2-10, Шмидта 4-6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы.

С 8:00 до 17:00

- АЗС БРК, СТО.



С 9:00 до 17:00 по улицам:



- Акмолинская, 1-20, 57, Насосная, 2, Котельная, Баня, СНТ «Энергостроитель», Самбуева, 2-28, Левитана, 34-42, Челюскина, 12-43, Заовражная, 74-99, Лебедева 3а, 3б, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 11б, 13а, Ключевская 21, 34е.



С 12:00 до 17:00 по улицам:



- Моцарта, 1-5, Чайковского 16-20, Родина, 9 (Аптека), Моцарта, Родина 9-11 (кооператив гаражей №7).



15 февраля



С 8:00 до 17:00



- ТРЦ «АвтоРим»



С 9:00 до 12:00 по улицам:



- Подстанционная 1 - 24, Подстанционный переулок 22а, Урожайная 1 - 25, Урожайный переулок 4 - 6, Кабанская 12 - 14, Кабанский переулок. 3 - 4, Толстихина 1 - 29, Курская 3 - 20, Тепличная 4 - 14.



С 9:00 до 17:00 по улицам:



- СНТ «Энергостроитель», СНТ «Строитель», Мостоотряд-34, производственная база – ИП «Палкина» ул.Домостроительная, СПК «Зодчий», АООТ «Уда» - ИП «Полянский», ИП «Тарзян», ИП «Шулунов», ИП «Филиппов», ООО «Катюша», ООО «Ермак», ИП «Гуля-Яновский».



С 9:00 до 18:00 по улицам:



- Банзарова 5, 10, Кузнечная 2 -10, Шмидта 4 - 6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы, Акмолинская 1-20, 57, Насосная дом № 1, Насосная дом № 2, Котельная, Баня.



16 февраля



С 9:00 до 17:00 по улицам:



- Псковская 17-77, 109-139, 303, переулок Псковский 38, 144, Зейская 42-72, Аргунская 62-103, Сумская 37-43, СНТ «Строитель», СНТ «Пищевик», «Энергостроитель», Левитана 1 - 30, Челюскина 1 - 21, Невского 2 - 30, Кутузова 30 - 40, Ботаническая 37А, 38, проспект Автомобилистов 1, 21, 21А, 7В.



- Горный переулок 3 - 30, Грибоедова 1 - 8, Репина 2, Репина 80, Чехова 27, Огарёва 34-41, 36а, 37а, 39а, 74а, Банзарова 5, 10, Кузнечная 2 -10, Шмидта 4 - 6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы, Акмолинская 1-20, 57, Насосная дом № 1, Насосная дом № 2, Котельная, Баня.



17 февраля



С 9:00 до 17:00 по улицам:



- СНТ «Энергостроитель», Гарнизонная 25, ст. Дивизионная79, Школьная1-16, ж/д 10- 476. - Банзарова 5, 10, Кузнечная 2 -10, Шмидта 4 - 6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы.



С 09:00 до 18:00 по улицам:



- Амагаева 65-88, Бородинский проезд 8, Жуковского 52-56, Кузнецова 9 - 13, Медведниковская 24 - 35, Черняховского 1 - 42, Чертенкова 44 – 76, 8-го Марта 2 - 6, Щорса 83 - 130.

- Левитана 1 - 30, Челюскина 1 - 21, Невского 2 - 30, Кутузова 30 – 40.



18 февраля



С 9:00 до 17:00 по улицам:



- Псковская 17-77, 109-139, 303, переулок Псковский 38, 144, Зейская 42-72, Аргунская 62-103, ул. Сумская 37-43, СНТ «Строитель», СНТ «Пищевик», СНТ «Энергостроитель», Ботанической 37А, 38, проспект Автомобилистов 1, 21А, 7В.



С 09:00 до 18:00 по улицам:



- Банзарова 5, 10, Кузнечная 2 -10, Шмидта 4 - 6, 2/1, 2/2, Смолина 5в, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по улице Свободы, Гарнизонная 25, ст. Дивизионная 79, Школьная1-16, ж/д 10- 476.



19 февраля



С 9:00 до 17:00 по улицам:



- Левитана 1 - 30, Челюскина 1 - 21, Невского 2 - 30, Кутузова 30 – 40.



20 и 21 февраля



С 9:00 до 17:00 по улицам:



- Минина, Циолковского, Невского, Гайдара, Д. Бедного, Орджоникидзе, Кутузова, Багратиона.



В эти дни пройдут работы по установке, выправке, ремонту опор, замене счетчиков, регулировке напряжения, проверка релейной защиты.

