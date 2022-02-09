 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 февраля

08 февраля

Популярное

В Бурятии незначительно похолодает

В Бурятии незначительно похолодает
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по южной половине местами до умеренного снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура днём -9,-14, местами -15,-21.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -12,-14.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс «Белый месяц. Новые голоса»
Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс «Белый месяц. Новые голоса»
Общество, 08.02.2022
Финальный тур и гала-концерт состоятся в Улан-Удэ в сентябре
Чита вновь примет Забайкальский международный кинофестиваль
Чита вновь примет Забайкальский международный кинофестиваль
Общество, 08.02.2022
Культурное событие проведут в конце мая
В нацпарке в Забайкалье рассказали, зачем подкармливать кабанов
В нацпарке в Забайкалье рассказали, зачем подкармливать кабанов
Общество, 08.02.2022
Кабанчиков регулярно подкармливают крупами и жмыхом
На Байкал приехали участники проекта «Больше чем путешествие»
На Байкал приехали участники проекта «Больше чем путешествие»
Общество, 08.02.2022
Гости посетят Тажеранские степи и остров Ольхон
В Чите отменили уникальную операцию для новорождённого
В Чите отменили уникальную операцию для новорождённого
Общество, 08.02.2022
Выяснилось, что операция всё же не нужна
В Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
В Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
Общество, 08.02.2022
В рамках месячника будут проведены около 100 мероприятий
В Улан-Удэ учительница рассказала, почему участвует в конкурсе «Мастер дистанта»
В Улан-Удэ учительница рассказала, почему участвует в конкурсе «Мастер дистанта»
Общество, 08.02.2022
Конкурс покажет, насколько учителя хороши в удалённой работе
В Забайкалье объявлен конкурс на должность директора кинокомпании
В Забайкалье объявлен конкурс на должность директора кинокомпании
Общество, 08.02.2022
Заявления от претендентов принимаются по 14 февраля включительно
В Бурятии начались сборы резервистов
В Бурятии начались сборы резервистов
Общество, 08.02.2022
Они продлятся по 10 февраля
Бурятский цирк выступит в Санкт-Петербурге
Бурятский цирк выступит в Санкт-Петербурге
Общество, 08.02.2022
Жители города на Неве увидят «Легенды Байкала»
Праздничные представления в честь Сагаалгана стартовали в Бурдраме
Праздничные представления в честь Сагаалгана стартовали в Бурдраме
Общество, 08.02.2022
Вот уже 33 года, начиная с 1989 года, Бурятский театр драмы является центром светского притяжения в Сагаалган
Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому
Оценивать нуждаемость для соцвыплат будут по-новому
Общество, 08.02.2022
Изменения вступят в силу в апреле
В Иркутской области создали карту опасных мест
В Иркутской области создали карту опасных мест
Общество, 08.02.2022
На ней указаны объекты, представляющие опасность для несовершеннолетних

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^