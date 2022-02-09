В республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по южной половине местами до умеренного снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура днём -9,-14, местами -15,-21.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -12,-14.
В Бурятии незначительно похолодает
Общество, Фото:
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