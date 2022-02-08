Новогодняя забава «моржей» подвергнется проверке
Ёлкой, которую в начале января опускали на дно озера Байкал, заинтересовались в управлении Росприроднадзоре по Иркутской области, а также в Росрыболовстве. Руководителю регионального отделения любителей зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрею Бугаю пришли письма из этих ведомств с просьбой дать разъяснения по этому поводу.
Как сообщал «Байкал-Daily», «Прибайкальцы» в январе по традиции опустили на дно Байкала новогоднюю ёлку, водили вокруг неё хоровод и всё запечатлели это на видео.
После публикации новости о подводном хороводе вокруг наряженной ёлки многие обеспокоились, что «моржи» засоряют озеро. Однако это не так. Об этом Андрей Бугай рассказал в интервью телекомпании ГТРК «Иркутск».
- Никто Байкал не загрязнял. Ёлочка живая была. И опущена была ёлочка буквально на 20 минут, не более. Этому есть подтверждения. Фотографии и видео до момента погружения. И есть фотографии с указанием даты и времени после извлечения. Никто ёлочку не собирался оставлять на дне Байкала, — сказал Андрей Бугай.
Подобные претензии известному активисты предъявили впервые. В следующем году от традиционного ритуала отказываться не будут, но на всякий случай снимут и покажут, как ёлку достают.
«Прибайкальцы», как и фридайверы, регулярно проводят экологические акции по очистке байкальского дна. Они достают шины, покрышки и другой мусор.
Ёлка на дне Байкала обеспокоила природоохранные ведомства
Общество, Фото:
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