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Тхэквондисты Бурятии отобрались на чемпионат и первенство Европы

Тхэквондисты Бурятии отобрались на чемпионат и первенство Европы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве страны

В Сочи завершился чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Спортсмены Бурятии завоевали восемь медалей: две золотых, три серебряных и три бронзовых.

В соревнованиях участвовала тысяча тхэквондистов из 39 регионов страны. Сборная республики была представлена 28 спортсменами, сообщает минспорта Бурятии.

Так, в личном спарринге среди мужчин в весовой категории до 64 кг Александр Бодров стал обладателем золотой медали чемпионата России. Серебряную медаль выиграла Ангелина Пищалкина среди женщин в весовой категории до 52 кг.

Победителем первенства России в личном спарринге среди юниоров стал Артур Баинов. Две серебряные медали среди юниорок в весе до 40 кг у Светланы Махаровой и в категории до 45 кг – у Анастасии Бурдиной.

Бурятские спортсмены Дарья Шелопугина, Аюр Баинов и Мария Филатова стали бронзовыми призёрами в своих категориях.

Александр Бордов, Ангелина Пищалкина, Артур Баинов и Анастасия Бурдина получили право выступить на чемпионате и первенстве Европы в Хорватии.

Поздравления принимает и тренерский состав спортсменов-тхэквондистов Баир Будадариев, Анастасия Яблоновская, Маргарита Куприянова, Эрдэни Жамбалов, Игорь Цыбденов.
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