Спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве страны
В Сочи завершился чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Спортсмены Бурятии завоевали восемь медалей: две золотых, три серебряных и три бронзовых.
В соревнованиях участвовала тысяча тхэквондистов из 39 регионов страны. Сборная республики была представлена 28 спортсменами, сообщает минспорта Бурятии.
Так, в личном спарринге среди мужчин в весовой категории до 64 кг Александр Бодров стал обладателем золотой медали чемпионата России. Серебряную медаль выиграла Ангелина Пищалкина среди женщин в весовой категории до 52 кг.
Победителем первенства России в личном спарринге среди юниоров стал Артур Баинов. Две серебряные медали среди юниорок в весе до 40 кг у Светланы Махаровой и в категории до 45 кг – у Анастасии Бурдиной.
Бурятские спортсмены Дарья Шелопугина, Аюр Баинов и Мария Филатова стали бронзовыми призёрами в своих категориях.
Александр Бордов, Ангелина Пищалкина, Артур Баинов и Анастасия Бурдина получили право выступить на чемпионате и первенстве Европы в Хорватии.
Поздравления принимает и тренерский состав спортсменов-тхэквондистов Баир Будадариев, Анастасия Яблоновская, Маргарита Куприянова, Эрдэни Жамбалов, Игорь Цыбденов.
Тхэквондисты Бурятии отобрались на чемпионат и первенство Европы
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