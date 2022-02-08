В Бурятии наградили лауреатов госпремий

Церемония прошла в режиме онлайн



Ежегодно в России 8 февраля отмечается День российской науки. В этот праздничный день в Бурятии прошла торжественная церемония награждения лауреатов государственных премий в области науки и техники и в области образования за 2021 год в режиме видеоконференции.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, указом главы республики от 17 декабря 2021 года №345 госпремии региона присуждены следующим лауреатам.



За цикл монографических исследований государственная премия РБ в области науки и техники в номинации «Естественные и технические науки» присуждена коллективу авторов института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук: Шишмарёву Вячеславу, кандидату биологических наук, младшему научному сотруднику лаборатории медико-биологических исследований и Шишмарёвой Татьяне, кандидату фармацевтических наук, научному сотруднику лаборатории медико-биологических исследований.



За цикл монографических работ по монгольскому языкознанию республиканская госпремия в области науки и техники в номинации «Гуманитарные науки» присуждается доктору филологических наук, доценту, главному научному сотруднику отдела языкознания института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Сундуевой Екатерине.



За создание учебно-методического комплекса «Алтаргана» по бурятскому языку для 5-8 классов общеобразовательных школ с русским языком обучения государственная премия Бурятии в области образования вручается коллективу авторов: Содномову Сономбалу, доктору педагогических наук, заведующему кафедрой педагогики и психологии детства Бурятского республиканского института образовательной политики; Содномовой Бальжидме, учителю бурятского языка, русского языка и литературы санаторной школы-интерната № 28; Надагуровой Алевтине, магистранту 3 года обучения специальности «Государственное и муниципальное управление» Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Найдановой Виктории, кандидату филологических наук, учителю бурятского языка и литературы Сужинской школы Иволгинского района РБ.

