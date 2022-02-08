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Бурятские исследователи отправятся на поиски снежных барсов

Бурятские исследователи отправятся на поиски снежных барсов
Общество,  Фото:Алтае-Саянское отделение WWF
Первые полевые работы планируются провести в течение пяти дней

7 февраля группа «Ирбис» Тункинского национального парка отправилась на экспедиционные работы по мониторингу группировки снежного барса, сообщили в пресс-службе национального парка «Тункинский».

Специалисты планируют пройтись по намеченным маршрутам для проверки ранее установленных на территории нацпарка фотоловушек, обследовать предположительные места ирбиса и обнаружить следы его присутствия, если повезёт.

- Сегодня мы открываем полевой сезон 2022 года по мониторингу и учёту снежного барса. В этом мероприятии участвует группа «Ирбис» в составе шести человек и плюс научный сотрудник. Полевые работы планируется провести в течение пяти дней, - отметил старший группы «Ирбис» Максим Ткачев.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Тункинском районе Бурятии появилась неподтверждённая информация о выходе снежного барса в село. Исследователи планируют проверить информацию и, возможно, установить там фотоловушки.

Особей снежного барса в Бурятии можно пересчитать по пальцам. Вид находится под угрозой исчезновения. Одна из причин – низкая численность копытных, в частности, сибирского горного козла - главной добычи ирбисов.

снежный барс ученые

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