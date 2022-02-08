В Бурятии рассказали об изменённых правилах зачисления в вузы

Изменились правила зачисления в вузы в 2022 году



Этим летом правила поступления в вузы снова поменяются: не будет «второй волны», льготы победителей олимпиад сократят, а выбора между едиными госэкзаменами и вузовскими не будет. Новые правила вступают в силу 1 марта 2022 года и будут актуальны до 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



Самое важное изменение коснется набора испытаний для зачисления - изначально вузы засчитывали наивысший результат экзамена, неважно - ЕГЭ или вступительного. Теперь этот пункт звучит следующим образом:



- В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 15–17.1 Порядка перечнем и формой вступительных испытаний, - говорится в документе.



Другими словами, самостоятельных испытаний от вузов вместо ЕГЭ не будет. Дополнительные вступительные испытания проводятся не вместо единого госэкзамена, а в дополнение к нему. Выбрать между ЕГЭ и экзаменами вуза смогут лишь для выпускники системы среднего профобразования, которые обучались по схожей к выбранному вузу программе. Но как показывает статистика, на практике это коснется менее 10% абитуриентов.



Теперь сократились льготы победителей олимпиад, как и количество программ, куда они могут поступить на бюджет вне конкурса. Ранее можно было подать заявление в несколько программ, по новым правилам — только в одну. На места целевой квоты будут проводить однопрофильный конкурс, многопрофильный же станет допустимым при предварительно распределенных контрольных цифрах между специальностями или направлениями подготовки. Это зависит от детализации своей целевой квоты федеральным государственным органом.



Сообщается, что абитуриентам из Беларуси для поступления в российские вузы будет достаточно их собственных результатов - аналогов ЕГЭ.



Сроки основного этапа зачисления продлены - с 3 по 9 августа. Дистанционная подача документов в электронной форме сохранится вместе с почтовой и очной. Вуз будет обязан предоставить возможность подавать документы всеми тремя способами. Начало приема заявлений и документов у абитуриентов должно состоятся не позднее 20 июня.



Публикация конкурсных списков — 27 июля. Завершение приема заявлений о согласии на приоритетное зачисление — 28 июля. Издание приказов о приоритетном зачислении льготных категорий — 30 июля. Завершение приема заявлений о согласии на основное зачисление — 3 августа. Издание приказов об основном зачислении — 9 августа.



Как и прежде, подать документы абитуриенты смогут сразу максимум в 5 вузов. Максимальное количество специальностей и направлений подготовки (от 2 до 10) вуз определит самостоятельно. Оригиналы аттестатов выпускники будут предоставлять в вуз лично и в очной форме.



Отмечается, что незаполненных вузовских мест не останется - теперь начнут дополнительно зачислять абитуриентов на основании конкурсных списков.

