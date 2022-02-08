 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В Бурятии рассказали об изменённых правилах зачисления в вузы

В Бурятии рассказали об изменённых правилах зачисления в вузы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменились правила зачисления в вузы в 2022 году

Этим летом правила поступления в вузы снова поменяются: не будет «второй волны», льготы победителей олимпиад сократят, а выбора между едиными госэкзаменами и вузовскими не будет. Новые правила вступают в силу 1 марта 2022 года и будут актуальны до 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

Самое важное изменение коснется набора испытаний для зачисления - изначально вузы засчитывали наивысший результат экзамена, неважно - ЕГЭ или вступительного. Теперь этот пункт звучит следующим образом:

- В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 15–17.1 Порядка перечнем и формой вступительных испытаний, - говорится в документе.

Другими словами, самостоятельных испытаний от вузов вместо ЕГЭ не будет. Дополнительные вступительные испытания проводятся не вместо единого госэкзамена, а в дополнение к нему. Выбрать между ЕГЭ и экзаменами вуза смогут лишь для выпускники системы среднего профобразования, которые обучались по схожей к выбранному вузу программе. Но как показывает статистика, на практике это коснется менее 10% абитуриентов.

Теперь сократились льготы победителей олимпиад, как и количество программ, куда они могут поступить на бюджет вне конкурса. Ранее можно было подать заявление в несколько программ, по новым правилам — только в одну. На места целевой квоты будут проводить однопрофильный конкурс, многопрофильный же станет допустимым при предварительно распределенных контрольных цифрах между специальностями или направлениями подготовки. Это зависит от детализации своей целевой квоты федеральным государственным органом.

Сообщается, что абитуриентам из Беларуси для поступления в российские вузы будет достаточно их собственных результатов - аналогов ЕГЭ.

Сроки основного этапа зачисления продлены - с 3 по 9 августа. Дистанционная подача документов в электронной форме сохранится вместе с почтовой и очной. Вуз будет обязан предоставить возможность подавать документы всеми тремя способами. Начало приема заявлений и документов у абитуриентов должно состоятся не позднее 20 июня.

Публикация конкурсных списков — 27 июля. Завершение приема заявлений о согласии на приоритетное зачисление — 28 июля. Издание приказов о приоритетном зачислении льготных категорий — 30 июля. Завершение приема заявлений о согласии на основное зачисление — 3 августа. Издание приказов об основном зачислении — 9 августа.

Как и прежде, подать документы абитуриенты смогут сразу максимум в 5 вузов. Максимальное количество специальностей и направлений подготовки (от 2 до 10) вуз определит самостоятельно. Оригиналы аттестатов выпускники будут предоставлять в вуз лично и в очной форме.

Отмечается, что незаполненных вузовских мест не останется - теперь начнут дополнительно зачислять абитуриентов на основании конкурсных списков.
вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятские исследователи отправятся на поиски снежных барсов
Бурятские исследователи отправятся на поиски снежных барсов
Общество, 08.02.2022
Первые полевые работы планируются провести в течение пяти дней
В Бурятии рассказали об изменённых правилах зачисления в вузы
В Бурятии рассказали об изменённых правилах зачисления в вузы
Общество, 08.02.2022
Изменились правила зачисления в вузы в 2022 году
В Бурятии подросток, которому оторвало руку, полностью восстановился
В Бурятии подросток, которому оторвало руку, полностью восстановился
Общество, 08.02.2022
Юноша активно пользуется рукой, которую несколько лет назад отрезало картофелекопалкой
В Улан-Удэ из головы собаки достали арбалетную стрелу
В Улан-Удэ из головы собаки достали арбалетную стрелу
Общество, 08.02.2022
Собаке, пострадавшей от живодёров, уже нашли новых владельцев
Число случаев COVID-19 в Бурятии превысило 100 тысяч
Число случаев COVID-19 в Бурятии превысило 100 тысяч
Общество, 08.02.2022
Коронавирус преодолел в республике особенный рубеж  
Врач из Бурятии поучаствовал во всероссийском весёлом челлендже
Врач из Бурятии поучаствовал во всероссийском весёлом челлендже
Общество, 08.02.2022
Медработники с позитивом показали свои перевоплощения и работу
В Бурятии заработала камера фиксации нарушений в Турке
В Бурятии заработала камера фиксации нарушений в Турке
Общество, 08.02.2022
Новая камера ловит нарушителей, спешащих на Байкал
В Бурятии объявлена программа юбилея Закаменского района
В Бурятии объявлена программа юбилея Закаменского района
Общество, 08.02.2022
Часть мероприятий проведут в Улан-Удэ
В Иркутске открылась выставка бурятской художницы
В Иркутске открылась выставка бурятской художницы
Общество, 08.02.2022
Мероприятие проходит в рамках празднования Белого месяца
В Улан-Удэ небольшой снег
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 08.02.2022
Днём в столице Бурятии всего до -9 градусов 
В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти поэта Бурятии
В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти поэта Бурятии
Общество, 07.02.2022
Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Николая Дамдинова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^