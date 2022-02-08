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Братский саночник занял третье место на первенстве мира

Братский саночник занял третье место на первенстве мира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсмен выступал на соревнованиях по натурбану среди юниоров

Спортсмен из Братска, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Павел Ивашкевич занял третье место на первенстве мира по натурбану среди юниоров. Соревнования проходили с 4 по 6 февраля в Яуфентале в Италии.

Павел Ивашкевич в паре с Вячеславом Кудрявцевым из Мурманской области выиграл бронзовую медаль на двухместных санях. Ещё один российский экипаж занял второе место в этой дисциплине.

Павел Ивашкевич тренируется под руководством Марины Хохловой, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Справка

Натурбан – это дисциплина санного спорта, особенность которой заключается в том, что спуск на санях проходит по естественной трассе. Трассы для натурбана, как правило, шире санно-бобслейных и более пологие.
санный спорт Братск Иркутская область спорт первенство мира

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