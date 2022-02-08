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В Улан-Удэ из головы собаки достали арбалетную стрелу

В Улан-Удэ из головы собаки достали арбалетную стрелу
Общество,  Фото:pravo_na_zhizn03
Собаке, пострадавшей от живодёров, уже нашли новых владельцев

В Улан-Удэ прооперировали собаку, которой неизвестный запустил арбалетную стрелу в голову. Как сообщал «Байкал-Daily», пса обнаружили на днях в микрорайоне Забайкальский.

Его назвали Микки, сейчас он находится под присмотром специалистов в приюте. Из его головы изъяли обломок стрелы диаметром около пяти миллиметров, длиной около шести сантиметров.


По словам волонтёров, у Микки пробита лобная кость и носовые пазухи. После операции собака чувствует себя хорошо, ест с аппетитом. Впереди у него реабилитация и курс антибиотиков.

видео - pravo_na_zhizn03 

Как оказалось, счастливого конца у этой истории могло бы не быть. Пока собаку доставляли к ветеринару, обломилась стрела, и из носа пса пошла кровь. Волонтёры переживали, что собака не доживёт. Об этом волонтёр Ирина Курлаева рассказала федеральным СМИ. Её интервью опубликовало РЕН-ТВ.

- Стрела пошевелилась или что… У него открылось кровотечение из носа. Там прямо до истеричного состояния было, я боялась, что мы его не довезём. Ехали как можно быстро, чтобы довезти его живым до ветеринарной помощи. Когда его привезли, его сразу «занаркозили», провели операцию, - рассказала Ирина Курлаева.

Микки уже нашли владельцев, скоро они будут знакомиться. Пёс оказался добродушным, адекватным и совершенно не агрессивным.

- Это счастье! Впервые за несколько недель я улыбаюсь, а слезы текут от счастья. Сложный случай станет счастливым, а покалеченный пёс обретёт семью! Мы очень на это надеемся, - рассказали волонтёры из организации «Право на жизнь».

Неравнодушные люди радуются вместе с волонтёрами: «У меня просто слёзы текут от радости за малыша, спасибо вам, девочки, что вы есть в нашем городе», «Пусть у Мики все сложится! Здоровья тебе, малыш!!!», «Поправляйся, собакен», «Это лучшая новость! Новой семье Мики всех благ! Мики здоровья и добрых хозяев!», «Огромное вам спасибо за то, что спасли пёсика! Весь день не находила себе места… Всё думала, как он там, жив ли... Очень надеюсь и верю, что он поправится и обретёт любящую семью».

собаки бездомные животные

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