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В Бурятии коммунальные субсидии получают свыше 25 тысяч семей

В Бурятии коммунальные субсидии получают свыше 25 тысяч семей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За год было выплачено почти 870 млн

В 2021 году 25 316 семей с невысокими доходами в Бурятии получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Объём финансирования составил 869,7 млн рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Такой же мерой социальной поддержки воспользовались 51 832 ветерана труда и 910 труженики тыла, а также более 840 репрессированных граждан и лиц, пострадавших от политических репрессий и 49645 квалифицированных специалистов.

С 1 октября 2021 года в Бурятии вступили в силу изменения, согласно которым средства субсидии напрямую перечисляются управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям.

В минсоцзащиты отмечают, что размер субсидии рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов и счетов на коммунальные услуги. Для получения выплат в полном объёме необходимо передавать все показания до 25 числа текущего месяца, а оплачивать до 10 числа – последующего. Узнать размер перечисленной субсидии или оформить выплаты можно в органах соцзащиты.

субсидии

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