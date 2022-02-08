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Врач из Бурятии поучаствовал во всероссийском весёлом челлендже

Врач из Бурятии поучаствовал во всероссийском весёлом челлендже
Общество, 
Медработники с позитивом показали свои перевоплощения и работу

Владимирская областная больница запустила всероссийский челлендж под названием «Встречайте врачей из разных городов».

В нём приняла участие и республиканская клиническая больница имени Семашко. Бурятию в межрегиональном челлендже представил врач-хирург отделения сердечно-сосудистой хирургии Алексей Жербаханов.

На странице республиканской больницы разместили видео, где врачи разных отделений из 11 городов России показывают, как они выглядят без медицинской формы, а затем одеваются в медодежду, в которой проводят каждый свой рабочий день.



Медики с юмором и задором отнеслись к челленджу. Ролик выполнен с учетом всех современный трендов и «магии» перевоплощений на видео.

Врачи берутся за работу как дружная команда, подбадривая друг друга жестами «класс» и «дай пять», подмигивают в камеру во время операции и весело улыбаются.

Одним из самых креативных оказался врач из Новосибирска. Немного «колдуя» над рентгеном очень искривлённого позвоночника, медик «сделал» его прямым.

Идею челленджа поддержали врачи из Владимира, Кемерово, Нижнего, Новгорода, Рязани, Краснодара, Улан-Удэ, Саратова, Кызыла, Казани, Новосибирска и Якутска.


врачи челлендж

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