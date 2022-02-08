В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили в колонию за собранную коноплю

Мужчина условный срок заменил на реальный
Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства.
В судебном заседании установлено, что мужчина в ноябре 2021 года собрал в поле верхушечные части наркотикосодержащей дикорастущей конопли массой 774 грамма, после чего направился домой пешком по трассе. В это время сотрудники полиции, осуществляя оперативные мероприятия, проезжали мимо. В ходе разговора они выявили, что у обвиняемого в мешке находится наркотическое средство, которое изъяли.
Ранее, в августе прошлого года, сельчанина осудили за незаконную рубку леса, ему назначено лишение свободы условно.
- Тункинский районный суд условное осуждение по предыдущему приговору отменил, по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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