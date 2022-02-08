 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили в колонию за собранную коноплю

В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили в колонию за собранную коноплю
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина условный срок заменил на реальный

Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства.

В судебном заседании установлено, что мужчина в ноябре 2021 года собрал в поле верхушечные части наркотикосодержащей дикорастущей конопли массой 774 грамма, после чего направился домой пешком по трассе. В это время сотрудники полиции, осуществляя оперативные мероприятия, проезжали мимо. В ходе разговора они выявили, что у обвиняемого в мешке находится наркотическое средство, которое изъяли.

Ранее, в августе прошлого года, сельчанина осудили за незаконную рубку леса, ему назначено лишение свободы условно.

- Тункинский районный суд условное осуждение по предыдущему приговору отменил, по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлена программа юбилея Закаменского района
В Бурятии объявлена программа юбилея Закаменского района
Общество, 08.02.2022
Часть мероприятий проведут в Улан-Удэ
В Иркутске открылась выставка бурятской художницы
В Иркутске открылась выставка бурятской художницы
Общество, 08.02.2022
Мероприятие проходит в рамках празднования Белого месяца
В Улан-Удэ небольшой снег
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 08.02.2022
Днём в столице Бурятии всего до -9 градусов 
В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти поэта Бурятии
В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти поэта Бурятии
Общество, 07.02.2022
Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Николая Дамдинова
В Бурятии разыгрывают кубок по спортивному ориентированию
В Бурятии разыгрывают кубок по спортивному ориентированию
Общество, 07.02.2022
Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
В Усть-Ордынском округе проходит месячник бурятского языка
В Усть-Ордынском округе проходит месячник бурятского языка
Общество, 07.02.2022
К участию приглашаются дети и молодёжь
Более 300 детей сирот Бурятии не получают алименты
Более 300 детей сирот Бурятии не получают алименты
Общество, 07.02.2022
Сумма задолженности достигла 45 млрд рублей
Иркутская экоорганизация выпустила мультфильмы «Байкальские истории»
Иркутская экоорганизация выпустила мультфильмы «Байкальские истории»
Общество, 07.02.2022
Главными героями «Байкальских историй» стали мальчик Дима и нерпа Дуся
В Забайкалье впервые проведут уникальную операцию для новорождённого
В Забайкалье впервые проведут уникальную операцию для новорождённого
Общество, 07.02.2022
Руководить операцией будет главный детский хирург СФО
Сельчан Бурятии вовлекают в проект «Территории трезвости»
Сельчан Бурятии вовлекают в проект «Территории трезвости»
Общество, 07.02.2022
Активное участие принимают жители села Утата
В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте
В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте
Общество, 07.02.2022
Ламы Баунтовского дацана поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^