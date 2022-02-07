Ламы Баунтовского дацана поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны
В первые дни празднования Сагаалгана росгвардейцы провели уборку и ремонт в священном месте Баунтовского района Белая гора. Также они помогли священнослужителям в организации ежегодного обряда Дугжууба. Сотрудники привезли сено и деревянные рейки, приготовили дрова и помогли в сооружении пирамиды соор, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Лама дацана «Даши Даржалин» Шэрээтэ Жамбал высказал силовикам слова благодарности и пожелал им бодрости духа, неугасаемой энергии жизни.
Начальник отделения ОВО по Баунтовскому району майор полиции Арсалан Балдоржиев отметил, что дацану важна малейшая помощь и они всегда с радостью участвуют в таких мероприятиях. В этом году вневедомственная охрана отмечает свое 70-летие.
В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте
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