В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Ламы Баунтовского дацана поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны



В первые дни празднования Сагаалгана росгвардейцы провели уборку и ремонт в священном месте Баунтовского района Белая гора. Также они помогли священнослужителям в организации ежегодного обряда Дугжууба. Сотрудники привезли сено и деревянные рейки, приготовили дрова и помогли в сооружении пирамиды соор, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.



Лама дацана «Даши Даржалин» Шэрээтэ Жамбал высказал силовикам слова благодарности и пожелал им бодрости духа, неугасаемой энергии жизни.



Начальник отделения ОВО по Баунтовскому району майор полиции Арсалан Балдоржиев отметил, что дацану важна малейшая помощь и они всегда с радостью участвуют в таких мероприятиях. В этом году вневедомственная охрана отмечает свое 70-летие.

