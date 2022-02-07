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В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте

В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Ламы Баунтовского дацана поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны

В первые дни празднования Сагаалгана росгвардейцы провели уборку и ремонт в священном месте Баунтовского района Белая гора. Также они помогли священнослужителям в организации ежегодного обряда Дугжууба. Сотрудники привезли сено и деревянные рейки, приготовили дрова и помогли в сооружении пирамиды соор, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

Лама дацана «Даши Даржалин» Шэрээтэ Жамбал высказал силовикам слова благодарности и пожелал им бодрости духа, неугасаемой энергии жизни.

Начальник отделения ОВО по Баунтовскому району майор полиции Арсалан Балдоржиев отметил, что дацану важна малейшая помощь и они всегда с радостью участвуют в таких мероприятиях. В этом году вневедомственная охрана отмечает свое 70-летие. 
Росгвардия буддизм

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