Некоммерческие организации Улан-Удэ могут получить субсидии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки принимаются до конца марта



Администрация города объявила конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут помочь в развитии Улан-Удэ.



Проекты НКО должны быть направлены на охрану окружающей среды, укрепление межнациональных отношений, содействие реализации демографической политики, инновационных форм работы с детьми и молодежью, оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, формирование и пропаганду здорового образа жизни.



Заявки на участие в конкурсе можно отправить с 28 февраля по 30 марта по адресу: 670000, Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, администрация г. Улан-Удэ в комитет по социальной и молодежной политике, кабинет № 4.



Соискатели не должны иметь задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, а также иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города Улан-Удэ субсидий и бюджетных инвестиций.



Кроме того, юридические лица не могут быть банкротами и находиться в процессе ликвидации или реорганизации - за исключением присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора. А также находиться в реестре дисквалифицированных лиц. Иностранцы к конкурсу не допускаются.



Подведение итогов состоится до 15 апреля.

