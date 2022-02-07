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Житель Бурятии, получивший донорскую почку: «Теперь могу побаловать себя кофе»

Житель Бурятии, получивший донорскую почку: «Теперь могу побаловать себя кофе»
Общество,  Фото:предоставлено минздравом РБ
Пациент, которому выполнили вторую в Бурятии трансплантацию почки, рассказал о себе

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2021 года в Бурятии произошло историческое событие – первая в истории республики пересадка органа. Ранее нуждающимся в такой операции пациентам приходилось выезжать в другие регионы. Первой почку получила 40-летняя женщина, донором стала её мать. В ноябре состоялась вторая операция – на этот раз 38-летний мужчина с хронической почечной недостаточностью получил почку от брата.

Саян, так зовут пациента, решил поделиться своей историей:

«Хроническая почечная недостаточность, диализ долгое время – я был настроен на пересадку уже давно. Оставалось найти донора. К счастью, мой брат согласился поделиться частью себя - за что ему огромное спасибо!

Когда мне предложили провести операцию на родине, я не раздумывая согласился. На тот момент я владел полной информацией, что позволило принять решение без сомнений. Я знал, что специально для нас из Москвы приедут специалисты, которые будут контролировать весь процесс, также я знал поэтапно как будет проходит пересадка, кто хирурги, сколько и как пройдет реабилитация после. За это я очень благодарен Вере Яковлевне Бадмаевой, руководителю республиканского нефрологического центра, ведь она держала меня в курсе всего происходящего.

Помню, как открыл глаза после операции. Надо мной стояли Владимир Николаевич Ильинов, главный трансплантолог минздрава Бурятии, и врач-нефролог Мария Сергеевна Иванова. Несмотря на то, что врач была в маске, я понял, что она улыбается, а значит операция прошла успешно. Так и было. Я сразу же попросил телефон, чтобы обрадовать родных и сказать, что мы в порядке, потом начал искать брата, хотя он лежал рядом.

Как и говорили, реабилитация заняла около трёх недель. В это время, как и сейчас, мне помогает поддержка родных, они – стимул к выздоровлению: моя мама – ветеран труда, всю жизнь проработала на ЗММК крановожатой, сыну 10 лет, и он уже в четвёртом классе, брат работает вахтовым методом.

После пересадки моя жизнь изменилась! Это несравнимо! Здоровье и самочувствие значительно улучшились, давление нормализовалось. Теперь я могу побаловать себя кофе, своим любимым напитком.

Хочу пожелать всем, кто сейчас проходит процедуру диализа - скорейшей пересадки! Не бойтесь трансплантации, не бойтесь делать ее в Улан-Удэ, ведь дома, как говорится, и стены помогают. Наши врачи – высококлассные и очень грамотные специалисты, которым помогают московские хирурги из центра Шумакова». 
донорство органов медицинская помощь

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