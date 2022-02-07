Жителям Бурятии напомнили выплатах по соцконтрактам

Для нуждающихся семей с детьми подготовили почти 360 млн руб



Граждане, заключившие в 2021 году соцконтракт на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации, будут получать в 2022 году ежемесячные выплаты, пересчитанные с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты. Такие изменения распространятся на все выплаты, произведённые с 1 января 2022 года. То есть, граждане, которые уже получили в январе выплаты, получат перерасчет, сообщили в министерстве социальной защиты Бурятии.



- В 2021 году самым популярным направлением соцконтракта было осуществление предпринимательской деятельности – самозанятыми стали 736 граждан республики. Объем финансирования составил свыше 173,8 млн рублей. В 2022 году планируемое количество участников программы – 2351, ожидаем, что порядка 40% от этого числа сделают ставку на организацию собственного дела. Напомню, на эти цели предусмотрена сумма до 250 тысяч рублей, - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Министр напомнила, что в 2021 году четыре направления соцконтракта были профинансированы в объёме более 266,7 млн рублей. Так, 196 участников программы предпочли заниматься ведением личного подсобного хозяйства и получили поддержку на 19,6 млн рублей.



Направление «поиск работы» выбрали 544 жителя республики, на эту меру адресной помощи направили 21,5 млн рублей. На иные мероприятия, направленные на преодоление 638 граждан трудной жизненной ситуации, израсходовано более 40,6 млн рублей.



Приоритетное право на этот вид государственной помощи получили нуждающиеся семьи с детьми. Планируется, что в 2022 году количество участников социального контракта увеличится до 2,3 тысяч, в то время как в 2021 году их было 2114. На эти цели направят 359,9 млн рублей.

