Олимпийские куртки с Байкалом оценил американский Forbes

Форму спортсменов из России назвали одной из самых стильных на Олимпиаде



Журналисты издания Forbes выбрали команды, которые вышли на парад спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в самой стильной экипировке. Самыми стильными Forbes назвал команды из США, Канады и России.



«Нам безумно приятно, что международные коллеги отметили нашу экипировку в числе самых стильных», - сообщает бренд Zasport на своей странице в Instagram.



Zasport является официальным экипировщиком команды Олимпийского комитета России. Ещё в декабре прошлого года стало известно, как будет выглядеть форма спортсменов.



На открытии Олимпиады 2022 в Пекине наша сборная вышла в лазурно-бирюзовых зимних костюмах. Примечательно, что на куртках изображена в том числе местность вокруг Байкала и само озеро.



Такой дизайн создала дизайнер Анастасия Задорина, которая, вместе со своей командой с 2017 года отвечает за одеждой олимпийцев России.



«Все ещё находясь под антидопинговыми санкциями, российские спортсмены не могут выступать под своим флагом или использовать государственную символику, включая название страны. Тем не менее, Zasport — официальный национальный производитель олимпийской формы с 2017 года — выпустил коллекцию, пропитанную трехцветным наследием Москвы и использующую культовые географические очертания», - отмечает Forbes.



Дизайнер Анастасия Задорина сохранила образы «очень лаконичными и соответствующими мировым тенденциям моды». Она также добавила цвет Цин — лазурный оттенок, ассоциирующийся в китайской хроматической культуре со здоровьем и гармонией.



