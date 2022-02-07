Форму спортсменов из России назвали одной из самых стильных на Олимпиаде
Журналисты издания Forbes выбрали команды, которые вышли на парад спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в самой стильной экипировке. Самыми стильными Forbes назвал команды из США, Канады и России.
«Нам безумно приятно, что международные коллеги отметили нашу экипировку в числе самых стильных», - сообщает бренд Zasport на своей странице в Instagram.
Zasport является официальным экипировщиком команды Олимпийского комитета России. Ещё в декабре прошлого года стало известно, как будет выглядеть форма спортсменов.
На открытии Олимпиады 2022 в Пекине наша сборная вышла в лазурно-бирюзовых зимних костюмах. Примечательно, что на куртках изображена в том числе местность вокруг Байкала и само озеро.
Такой дизайн создала дизайнер Анастасия Задорина, которая, вместе со своей командой с 2017 года отвечает за одеждой олимпийцев России.
«Все ещё находясь под антидопинговыми санкциями, российские спортсмены не могут выступать под своим флагом или использовать государственную символику, включая название страны. Тем не менее, Zasport — официальный национальный производитель олимпийской формы с 2017 года — выпустил коллекцию, пропитанную трехцветным наследием Москвы и использующую культовые географические очертания», - отмечает Forbes.
Дизайнер Анастасия Задорина сохранила образы «очень лаконичными и соответствующими мировым тенденциям моды». Она также добавила цвет Цин — лазурный оттенок, ассоциирующийся в китайской хроматической культуре со здоровьем и гармонией.
Олимпийские куртки с Байкалом оценил американский Forbes
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для нуждающихся семей с детьми подготовили почти 360 млн руб
Учащиеся БГСХА и ВСГУТУ начали работу в качестве операторов колл-центров
Форму спортсменов из России назвали одной из самых стильных на Олимпиаде
В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23 процента
Одним из победителей стал одиннадцатиклассник из Улан-Удэ
Принято решение о выделении району более 127 млн рублей в этом году на ремонт образовательных учреждений
Имениннице вручили поздравление от президента России, подарки и денежный сертификат
С 11 по 13 февраля состоится социальный эксперимент на льду Байкала
Работы начнутся уже в 2022 году
Здесь диагностируют и лечат респираторные инфекции
Боец одержал победу над противником из Таджикистана
Забайкальцы могут посетить её бесплатно
Она протянется от границы с Бурятией до Внутренней Монголии
Лыжница стала лучшей в гонке классическим стилем на 10 км
С начала года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей