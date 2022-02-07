В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23 процента
Количество высокого загрязнения воздуха в 2021 году составило 406 случаев, что почти на четверть больше, чем предыдущий рекорд, установленный годом ранее. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основе данных Росгидромета.
Авторы исследования отмечают, что в 2021 году были обновлены станции мониторинга состояния воздуха в рамках проекта «Чистый воздух», что оказало сильное влияние на количество зафиксированных случаев загрязнений. По информации Росгидромета, в 2021 году модернизированные системы контроля качества воздуха использовались в Норильске, Самаре, Нижнем Тагиле, Чите, Челябинске, а также в ряде населенных пунктов Оренбургской области, сообщает РИА Новости.
- В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено 406 таких инцидентов – подсчитала аналитическая служба FinExpertiza на основе данных Росгидромета.
Чаще всего от масштабных выбросов в атмосферу страдают Красноярский край, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, а также Бурятия. В городах Красноярского края: Норильске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Канске было зафиксировано 89 случаев высокого загрязнения и 31 случай экстремально высокого загрязнения. Далее с большим отрывом следуют Самарская, Оренбургская и Иркутская области. 25 случаев высокого загрязнения и один случай экстремально высокого загрязнения отмечены в Братске, Байкальске, Свирске, Шелехове и Вихоревке. В Бурятии зафиксировано 16 случаев высокого загрязнения. Грязный воздух отмечен в селе Брянск, Улан-Удэ и посёлке Селенгинск.
Случаи высокого загрязнения воздуха зафиксированы в Бурятии
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