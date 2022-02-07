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В Бурятии сняли ушастую сову на источнике

В Бурятии сняли ушастую сову на источнике
Общество, 
Сова спокойно отреагировала на появление гостей

На территории национального парка «Тункинский» внимательные местные жители сняли на видео ушастую сову в местности Кунтенского источника.

- Ушастая сова встретилась нашим подписчикам (в социальных сетях) в местности Кунтенского источника. Сова довольно спокойно отнеслась к появлению гостей. Автор видео Саяна Сыренова, - сообщили в пресс-службе национального парка «Тункинский».

Специалисты отмечают, что ушастая сова на территории национального парка «Тункинский» встречается чаще других видов сов. От других сов отличается наличием «ушей» и своеобразным рисунком лицевого диска. Предпочитает местообитания, сочетающие леса и открытые пространства. Для гнездования использует старые гнезда сорок, ворон, хищных птиц.

птицы

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