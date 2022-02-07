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«Я был в шоке»: Иркутские блогеры раздали продукты пенсионерам

«Я был в шоке»: Иркутские блогеры раздали продукты пенсионерам
Общество, 
Акция продлилась всего пять минут

Блогеры из Данил и Лёша, о которых ранее рассказывал «Байкал-Daily», вновь устроили акцию в Иркутске. На этот раз они не носились по центру города со столом и цветами и не предлагали прохожим обливаться холодной водой, а просто раздавали продукты.

«Пенсионерам. Продукты. Бесплатно», - с таким баннером стояли ребята на Центральном рынке Иркутска.

Они подготовили 10 палок колбасы и столько же батонов хлеба и упаковок молока. Ребята рассказали «Байкал-Daily», что всё они купили на свои деньги, но колбасу им предоставил спонсор.

- Идеи мы сами придумываем. Согласовываем всё и стараемся каждое воскресение выходить на съемки. Желающих стать нашими спонсорами, в принципе, достаточно, но не всегда они по тематике подходят, иногда сами ищем, - рассказал блогер Данил.

Парень был очень удивлён реакцией прохожих. Он думал, что люди будут стесняться подходить.

- Я был мягко говоря в шоке. За пять минут всё разобрали, но их можно понять, тяжело приходится. Считаю, что нужно запускать флешмоб и как можно чаще делать такие добрые дела, - поделился парень.

Снимать ролики с жителями Иркутска парни стараются каждые выходные. В будущем они планируют чаще делать что-то подобное, а не только развлекательные видео.

- 100% нужно делать такие дела! – утверждает Данил.

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