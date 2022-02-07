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Улан-удэнцы вспоминают цены 40-летней давности

Улан-удэнцы вспоминают цены 40-летней давности
Общество,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Авиаперелёты сейчас оказались доступнее, чем в 80-х

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, решил напомнить улан-удэнцам, что в 80-х годах можно было улететь из Бурятию в Москву за 86 рублей. Самый дешёвый полёт был в Горячинск – 9 рублей, а самый дорогой в Симферополь и Петропавловск-Камчатский – 104 рубля.

«Нашел в чатах воспоминания пассажиров о стоимости билетов из Улан-Удэ в другие города в 80-х годах. Если это так, то цены немаленькие! Сейчас из Улан-Удэ в Москву слетать явно дешевле получится. Да и по другим городам то же!», - написал Дмитрий Гармаев на своей странице.

Директор «Байкала» попросил своих подписчиков дать обратную связь, если кто-то помнит точные цены в указанные им и другие точки Бурятии и России в целом. Люди поделились воспоминаниями.

«Улан-Удэ - Хоринск 8 руб», «По студенческому билету до Иркутска 3₽ 70коп было», «Ташкент был 58руб», - написали пользователи.

Подписчики также уточнили, какая зарплата была в то время.

«Инженер на приборке получал 210-270 руб. От категории зависит, токарь и т.п. 300-380 от разряда это 1985г», «Средняя зарплата в Бурятии тогда была 80 рублей», - поделились воспоминаниями люди.

Дмитрий Гармаев уточнил, что сейчас в среднем цены билетов Улан-Удэ - Москва разнятся от 5 до 12 тысяч рублей в одну сторону. Улан-Удэ - Владивосток 6000 тысяч, Улан-Удэ - Красноярск - 5500. Улан-Удэ -Якутск 9000 тысяч. Улан-Удэ - Томск 6-8 тысяч рублей.

Подписчикам директора аэропорта «Байкал» пост понравился.

«Очень интересная тема, сравнивать цены тогда и сейчас. Я бы сказал очень интересная, что может быть интереснее чем сравнивать как жили люди в разные отрывки времени», - ответил один из пользователей.

Но всё же, подписчик посчитал, что было бы гораздо интереснее и понятнее, если бы напротив старых цен стояло сравнение с современными.

цена Аэропорт "Байкал"

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