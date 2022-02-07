Она протянется от границы с Бурятией до Внутренней Монголии
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, находящийся с визитом в Китае, вчера, 6 февраля, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе встречи стороны обсудили необходимость вывода партнёрства между Монголией и Китаем на новый уровень и обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. В частности премьер попросил председателя КНР уделить особое внимание крупным проектам, таким как строительство автомагистрали Алтанбулаг – Замын-Ууд, которая протянется от границ с Бурятией до границы с Внутренней Монголией.
Напомним, ранее Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ встретился с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. В ходе встречи Ли Кэцян заявил о намерении Китая развивать сотрудничество с Монголией в области инфраструктуры. Также он выразил готовность продвигать проекты автомагистралей. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, строительство автомагистрали Алтанбулаг – Замын-Ууд было начато ещё в 2015 году и должно было закончиться через три года. Однако проект был отменён, и лишь недавно был объявлено о международном тендере на новый проект этой автомобильной скоростной дороги.
Китай попросили помочь в строительстве трансмонгольской автомагистрали
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Забайкальцы могут посетить её бесплатно
Она протянется от границы с Бурятией до Внутренней Монголии
Лыжница стала лучшей в гонке классическим стилем на 10 км
С начала года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей
Анна Сушко выиграла медаль в стрельбе из пневматического оружия
Сова спокойно отреагировала на появление гостей
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
Иван Григорьевич Попов ушёл на фронт в 17 лет
Заповедник участвует в туристическом конкурсе
Количество желающих пока превышает количество доз вакцины
В этом году, в отличие от 2020-го, в республике есть заболевшие гриппом
Акция продлилась всего пять минут
Авиаперелёты сейчас оказались доступнее, чем в 80-х
В Бурятии побывали 15 экипажей экспедиции Red Off-road Expedition
Микроскопических тихоходок можно встретить в «Заповедном Подлеморье»