Китай попросили помочь в строительстве трансмонгольской автомагистрали

Она протянется от границы с Бурятией до Внутренней Монголии



Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, находящийся с визитом в Китае, вчера, 6 февраля, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.



В ходе встречи стороны обсудили необходимость вывода партнёрства между Монголией и Китаем на новый уровень и обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. В частности премьер попросил председателя КНР уделить особое внимание крупным проектам, таким как строительство автомагистрали Алтанбулаг – Замын-Ууд, которая протянется от границ с Бурятией до границы с Внутренней Монголией.



Напомним, ранее Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ встретился с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. В ходе встречи Ли Кэцян заявил о намерении Китая развивать сотрудничество с Монголией в области инфраструктуры. Также он выразил готовность продвигать проекты автомагистралей. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Напомним, строительство автомагистрали Алтанбулаг – Замын-Ууд было начато ещё в 2015 году и должно было закончиться через три года. Однако проект был отменён, и лишь недавно был объявлено о международном тендере на новый проект этой автомобильной скоростной дороги.

