В Улан-Удэ небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Днём в столице Бурятии всего до -9 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура днём -5,-11, местами -14,-19.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём -7,-9.

