Днём в столице Бурятии всего до -9 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура днём -5,-11, местами -14,-19.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём -7,-9.
В Улан-Удэ небольшой снег
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Общество, 08.02.2022
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