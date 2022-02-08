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В Улан-Удэ небольшой снег

В Улан-Удэ небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Днём в столице Бурятии всего до -9 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура днём -5,-11, местами -14,-19.

В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём -7,-9.
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