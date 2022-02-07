Здесь диагностируют и лечат респираторные инфекции
В здании Сибэкспоцентра в Иркутске открыт временный амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций. Центр могут посещать жители всех районов города. На выставочных площадях разместятся мобильные бригады всех поликлиник Иркутска. Врачи будут принимать пациентов с 8:00 до 20:00. При этом приём больных ковидом и ОРВИ в поликлиниках прекращаться не должен, подчеркнули в министерстве здравоохранения области.
- Сибэкспоцентр – та площадка, которая знакома жителям как самый большой прививочный пункт. На сегодняшний день появилась необходимость перестроить работу пункта и разместить здесь мобильные бригады врачей, которые смогут оказывать помощь пациентам с признаками респираторных инфекций. Мы это делаем для удобства горожан и для того, чтобы разгрузить поликлиники. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией людям приходится стоять в огромных очередях, чтобы попасть на прием к врачу. Данный центр позволит нам исправить сложившуюся ситуацию, - пояснил губернатор области Игорь Кобзев.
В Сибэкспоцентре будут принимать пациентов с признаками ОРВИ. Здесь же появится возможность по показаниям сдать тест на коронавирсуную инфекцию, получить рекомендации по лечению и бесплатные лекарства.
Пункт вакцинации, расположенный в Сибэкспоцентре, продолжит свою работу, но будет перенесён, так как потоки больных и здоровых людей не должны пересекаться.
На заседании оперативного штаба сегодня, 7 февраля, глава региона поручил руководителям муниципалитетов рассмотреть возможность открытия временных амбулаторных центров диагностики и лечения респираторных инфекций для снижения нагрузки на поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Выставочный центр Иркутска временно стал амбулаторным центром
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