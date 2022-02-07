«Водные медведи» живут в Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Микроскопических тихоходок можно встретить в «Заповедном Подлеморье»



От самой поверхности до глубинного дна толща воды Байкала насыщена кислородом и даёт приют множеству эндемичных растений и животных. В «Заповедном Подлеморье»: на мелководье в Фролихе, Сосновке и Чивыркуйком заливе можно встретить микроскопических беспозвоночных – тихоходок, которых ещё называют «водными медведями».



- Это тихоходки, тип неуклюжих и медленно движущихся беспозвоночных, обладающих чертами кольчатых червей и членистоногих. Тихоходки считаются близкими родственниками членистоногих (насекомых, ракообразных). Питаются тихоходки растениями, на которых обитают, водорослями, а иногда и мелкими животными, коловратками, - сообщают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



В Байкале зафиксировано 10 видов тихоходок. Размеры их микроскопические от 0,1 до 1,2 мм. Из-за феноменальной живучести, они встречаются в кипящем гейзере и в вечной мерзлоте, тихоходки распространены по всей планете от вершин Гималаев до морских глубин. Любое другое существо схожих размеров и строения неизменно гибнет там, где может выжить тихоходка.



Учёные уже давно пытаются разгадать секрет их живучести. Тихоходок замораживали на 30 лет при температуре -20°C. Также их в течение 20 месяцев держали в жидком кислороде при -193°C. Тихоходки смогли выдержать восьмичасовое охлаждение жидким гелием до -271°C. Температуру в +100 градусов по Цельсию они выдерживали в течение часа. Тихоходок пытались уничтожить ионизирующим излучением. Доза в 570 тыс. бэр убила только половину подопытных. Бэр – это единица измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения.



- Для сравнения: человек погибает при дозе 500 бэр. Максимальные результаты выживания тихоходки показывают, когда высыхают и впадают в анабиоз. В таком состоянии им не страшны даже длительные космические путешествия, - уточняет старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Татьяна Ананина.



