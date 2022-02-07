Учащиеся БГСХА и ВСГУТУ начали работу в качестве операторов колл-центров
Студенты Бурятии пришли на помощь медикам Улан-Удэ. Семнадцать учащихся Бурятской сельхозакадемии прошли обучение и вышли на работу в колл-центры городских поликлиник. Кроме этого, ребята доставляют лекарства на дом больным COVID-19, сообщает пресс-служба БГСХА.
Также в связи с ростом заболеваемости коронавирусом работать в колл-центре 122 начали студенты Восточно-Сибирского технологического университета. Волонтёры из числа студентов направления подготовки «Социальная работа» вторую неделю помогают центру гигиены и санитарии. Как рассказали ребята с кафедры «Социальные технологии» юридического факультета и студенты с института пищевой инженерии и биотехнологии, перед началом работы в течении двух дней проходила стажировка.
Как отметили в пресс-службе ВСГУТУ, по словам студентов, работа заключается в обзвоне больных, расспросах об их самочувствии, вакцинации, когда последний раз работали/учились и выявлении контактных. Хотя в целом работа не кажется сложной, нужно иметь крепкие нервы, чтобы в течении дня отвечать на большое количество звонков.
Студенты Бурятии пришли на помощь медикам
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