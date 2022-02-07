В Улан-Удэ состоится концерт «Созвездие молодых»

Выступят студенты классических консерваторий страны



11 февраля на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится концерт студентов творческих вузов России «Созвездие молодых – 2022» (6+), сообщает пресс-служба театра.



Перед зрителями традиционного концерта выступят студенты классических музыкальных высших учебных заведений страны – консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Петрозаводска.



В их исполнении прозвучат инструментальные и вокальные номера из репертуара Моцарта, Верди, Глинки, Чайковского и других композиторов.



- «Созвездие молодых» - это большой и многообещающий проект, которому уже более двадцати лет. Это некий творческий отчет выпускников нашего колледжа, возможность показать свой творческий и профессиональный рост. В этом году Бурятский театр оперы и балета под руководством художественного руководителя Владимира Рылова решили взять наших выпускников под свое творческое крыло. Мы не только хотим вместе порадоваться успехам молодых талантов, но и надеемся на то, что они после обучения в высших учебных заведениях вернутся в республику. Шестеро из них проходят обучение по целевой программе, поэтому уже в этом году мы ждём их в качестве коллег и педагогов, — рассказал директор колледжа искусств имени Чайковского Баир Турбянов.



Концерт пройдёт совместно с симфоническим оркестром оперного театра.



