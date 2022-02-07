Самбисты Бурятии завоевали три медали всероссийских соревнований

Общество, Фото: минспорта Бурятии

Одна из медалей золотая



В Барнауле завершился всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера СССР Валерия Метелицы. В нем приняли участие пять спортсменов из Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.



Медали завоевали трое бурятских спортсменов. В весовой категории 79 кг обладателем высшей награды стал Баир Цыденов, в категории 64 кг – серебряную медаль завоевала Яшар Мамедов, в категории 58 кг бронзу взял Денис Крайнов.



Всего в восьми весовых категориях спортивного самбо и двух - боевого за победу боролись 167 спортсменов из 23 регионов России. До соревнований допускались борцы не младше 18 лет, победители турнира имеют право на присвоение звания мастера спорта.





