 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 февраля

06 февраля

Популярное

Самбисты Бурятии завоевали три медали всероссийских соревнований

Самбисты Бурятии завоевали три медали всероссийских соревнований
Общество,  Фото:минспорта Бурятии
Одна из медалей золотая

В Барнауле завершился всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера СССР Валерия Метелицы. В нем приняли участие пять спортсменов из Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.

Медали завоевали трое бурятских спортсменов. В весовой категории 79 кг обладателем высшей награды стал Баир Цыденов, в категории 64 кг – серебряную медаль завоевала Яшар Мамедов, в категории 58 кг бронзу взял Денис Крайнов.

Всего в восьми весовых категориях спортивного самбо и двух - боевого за победу боролись 167 спортсменов из 23 регионов России. До соревнований допускались борцы не младше 18 лет, победители турнира имеют право на присвоение звания мастера спорта.


спорт самбо

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии заболеваемость ковидом среди школьников остаётся высокой
В Бурятии заболеваемость ковидом среди школьников остаётся высокой
Общество, 07.02.2022
Информацию привели в управлении Роспотребнадзора
Улан-удэнец 10 лет живёт в Таиланде
Улан-удэнец 10 лет живёт в Таиланде
Общество, 07.02.2022
Константин Комиссаров провёл онлайн-эфир с бурятскими туристами
Улан-удэнская больница рассказала о своих буднях
Улан-удэнская больница рассказала о своих буднях
Общество, 07.02.2022
Больница №4 разместила в соцсети пост «Больничных окон негасимый свет»
Медикам Бурятии пришли на помощь ординаторы из Иркутска
Медикам Бурятии пришли на помощь ординаторы из Иркутска
Общество, 07.02.2022
В Бурятии на помощь врачам на практику выйдут 80 студентов и 18 ординаторов
Жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийском социологическом исследовании
Жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийском социологическом исследовании
Общество, 07.02.2022
Исследование выявит проблемы детей и взрослых, имеющих нарушения в ментальной сфере
Иркутяне стоят в очереди в поликлинику с 6 утра
Общество, 07.02.2022
Жители Иркутска с раннего утра выстраиваются в очередь у поликлиники
В Ангарске устроят праздник двойняшек
В Ангарске устроят праздник двойняшек
Общество, 07.02.2022
В прошлом году в Ангарске родилось 26 пар двойняшек
Боксёры из Бурятии поборются за призы турнира имени Бахтина
Боксёры из Бурятии поборются за призы турнира имени Бахтина
Общество, 07.02.2022
Турнир соберет спортсменов из 22 регионов России
Улан-удэнцы активно отговаривают якутянку от переезда сюда
Улан-удэнцы активно отговаривают якутянку от переезда сюда
Общество, 07.02.2022
Споры по поводу жизни в столице Бурятии разгорелись из-за просьбы жительницы Якутии
Жителей Бурятии восхитил танец фигуристки на Байкале
Жителей Бурятии восхитил танец фигуристки на Байкале
Общество, 07.02.2022
«Хотя «коньки застревают в трещинах и надо их вытаскивать вместе с ногами, я в полном восторге», - рассказала фигуристка
В Бурятии изменились правила выписки после COVID-19
В Бурятии изменились правила выписки после COVID-19
Общество, 07.02.2022
Около 80% случаев COVID-19 вызвано омикрон-штаммом, сообщил главный санврач Бурятии
Жители Бурятии и Монголии собрали для больной девочки 204 000 долларов
Жители Бурятии и Монголии собрали для больной девочки 204 000 долларов
Общество, 07.02.2022
Родственники четырёхлетней Долгор сообщили, что сбор денег завершён
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели свыше 1600 жителей
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели свыше 1600 жителей
Общество, 07.02.2022
Коронавирус унёс жизни ещё десяти жителей республики
В Улан-Удэ спасают собаку с арбалетной стрелой в голове
В Улан-Удэ спасают собаку с арбалетной стрелой в голове
Общество, 07.02.2022
«Зрелище было жуткое», - рассказали волонтёры
Жители Бурятии неактивно докладывают на водителей-лихачей
Жители Бурятии неактивно докладывают на водителей-лихачей
Общество, 07.02.2022
Меньше всего добровольных помощников полиции оказалось в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^