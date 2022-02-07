Одна из медалей золотая
В Барнауле завершился всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера СССР Валерия Метелицы. В нем приняли участие пять спортсменов из Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.
Медали завоевали трое бурятских спортсменов. В весовой категории 79 кг обладателем высшей награды стал Баир Цыденов, в категории 64 кг – серебряную медаль завоевала Яшар Мамедов, в категории 58 кг бронзу взял Денис Крайнов.
Всего в восьми весовых категориях спортивного самбо и двух - боевого за победу боролись 167 спортсменов из 23 регионов России. До соревнований допускались борцы не младше 18 лет, победители турнира имеют право на присвоение звания мастера спорта.
Самбисты Бурятии завоевали три медали всероссийских соревнований
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