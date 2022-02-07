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Сельчан Бурятии вовлекают в проект «Территории трезвости»

Сельчан Бурятии вовлекают в проект «Территории трезвости»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Активное участие принимают жители села Утата

В Закаменском районе Бурятии жители улуса Утата, ставшие инициаторами создания «Территорий трезвости», ведут активную работу по вовлечению большего числа людей в идею отказа от алкоголя.

Как сообщает пресс-служба администрации района, на Новый год члены четырех ТОСов решили организовать для сельчан шоу. Бразильский, современный, бурятский, японский, индийский стили и стиль «Дикого Запада» – пародию на каждый из них и художественный номер предстояло продемонстрировать участникам.

- Праздник стал на самом деле приятным и радостным событием для жителей нашего села – помимо культурно-развлекательной программы, ТОСовцы специально приготовили праздничные блюда, одно из которых защищали в том стиле, который им достался в ходе жеребьевки. Задел на создание «Территории трезвости» для нас стал очень важным событием и обдуманным решением, поэтому тем, кто изначально был против такого начинания, мы сейчас пытаемся показать, что и в селе можно найти занятие себе по душе, а не злоупотреблять спиртным. Правда, по моему убеждению, полный законодательный запрет на продажу алкоголя одномоментно решит проблему злоупотребления, и позволит сельчанам уже всем принимать участие в жизни села, – дал свою оценку Жамсо Цыбиков, глава МО «Утатайское» СП.

Младшее поколение жителей Утаты на каникулах встречалось на разнообразных спортивных мероприятиях, а ещё они посетили святое место «Хойто обоо», неподалеку от которого провели мини-чаепитие. Эстафетную палочку спортивных мероприятий затем подхватила молодёжь села, устроив на свежем воздухе состязания по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган».

- Мы, как представители сельской молодёжи не могли остаться в стороне от общей инициативы по созданию «Территорий трезвости» и всячески стараемся вести спортивный образ жизни, организовывая различные мероприятия. По сути, жизнь на селе и так полна хлопотами и заботами – в первую очередь о хозяйстве. Поэтому, если каждый примет для себя решение отказаться от употребления спиртных напитков, то, думаю, и жизнь в Утате закипит, поскольку сообща мы начнем заниматься обустройством деревни и своего досуга – главное только с чего-то начать, - поделилась своими мыслями зрительница турнира Байгалма Садаева, председатель ТОС «Хонхо Сэсэг».

Стоит отметить, что по просьбе жителей села в конце прошлого года для культурно-досугового центра была выделена ставка культработника, которого, по словам жителей Утаты, очень им не хватало.

- Теперь же, со снятием ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, мы постараемся максимально занять людей, чтобы про алкоголь они попросту забыли, – говорят сами сельчане.
Бурятия Закаменский район трезвость трезвенники акция

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