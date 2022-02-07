Улан-удэнец 10 лет живёт в Таиланде

Общество, Фото: Юрий Ботоев

Константин Комиссаров провёл онлайн-эфир с бурятскими туристами



Выходец из Бурятии Константин Комиссаров ведёт ютуб-канал «Жизнь и отдых в Таиланде на острове Пхукет». Он проводит эфиры вместе с местной жительницей Бенджи. Она работает учителем в школе и помогает Константину знакомить россиян с культурой и бытом Таиланда.



Константин дипломированный специалист по туризму в Азии, он живёт в Таиланде 10 лет. Его познавательные видео выходят каждую неделю.



Сейчас из Улан-Удэ летают прямые авиарейсы в Пхукет. На отдых отправились улан-удэнец, кинорежиссёр Юрий Ботоев и иркутянин Владимир Ербанов. Они провели вместе с Комиссаровым стрим на Ютуб, где рассказали о себе.



Владимир Ербанов, житель Иркутска, предприниматель заметил, что он тоже тянется к творчеству. Он исполнил бурятский танец орла на берегу Андаманского моря. Ранее Владимир снялся в продолжении фильма Ботоева «Головар-2».



Бывший улан-удэнец Константин Комиссаров родился в столице Бурятии, учился в технологическом университете.



- Я получаю удовольствие, общаясь с земляками. Услышал знакомый говор, мы приехали с Бенджи сразу же к Юре и Владимиру на второй день их пребывания на острове. Они здесь уже праздновали Сагаалган, - рассказал тайский блогер.



Юрий Ботоев отметил, что россияне могут попасть в неприятную ситуацию, приехав на Пхукет и получив положительный пцр-тест. «Отдых» им обойдется в ковидной гостинице порядка 100 тысяч рублей за свой счет на двоих.



- Мы стараемся помочь землякам, привозим им продукты, воду и всячески поддерживаем, - рассказал «Байкал-Daily» Юрий Ботоев.



Сейчас на острове 32-34 градуса жары.

