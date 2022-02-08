В Бурятии объявлена программа юбилея Закаменского района

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Часть мероприятий проведут в Улан-Удэ



В Бурятии составлена основная программа мероприятий празднования 95-летия Закаменского района. Стало известно, какие главные торжества ожидают закаменцев в течение всего 2022 года.



Двумя самыми ожидаемыми и большими событиями года станет проведение районного Сурхарбана и открытие 41-метровой статуи бодхисаттвы Арьябала. В программе эти мероприятия запланированы на июнь и июль соответственно.



Юбилейный Сурхарбан (0+) должен удивить закаменцев и гостей района необычными площадками. «Гостеприимная фиеста» соберёт жителей всех сёл и каждый из них сможет представить свое поселение, как самое интересное для туристов. «Город мастеров» – выставка-продажа сувенирной продукции и демонстрация мастер-классов ремесленников Закамны по техникам войлоковаляния, кузнечного дела, резьбе по дереву, живописи и другим. Изюминкой мероприятия станет чествование лучших людей района, чьи результаты деятельности оказались наиболее внушительными по итогам 2021 года и первой половины 2022 года. Традиционными останутся культурно-спортивные мероприятия, проведение «Детского Сурхарбана» на отдельной сцене, игровые площадки, торговля. В стороне от всего действа развернется выставка ретро-машин.



На открытие статуи Арьябала (0+) ожидается приезд туристов не только с России, но и со стран, где проповедуют буддизм. К этому времени должны решиться ряд земельных вопросов, вопросов электрификации и наличия организованных мест размещения туристов.



Не менее большим по масштабам станет XXXX республиканский турнир по волейболу (0+) с призовым фондом в миллион рублей. В течение двух дней лучшие игроки Бурятии и Монголии проведут встречи и определят победителя.



Уже в марте, в рамках юбилейных мероприятий, Атамано-Николаевская станица так же готовится встретить гостей из Джидинского района. «Казачья Масленица» (0+) обещает стать одним из самых обсуждаемых событий года, так же, как и католическая Пасха «Osternfest» (0+), которая пройдёт в селе Баянгол. Встретит гостей и одно из самых дальних сёл района – Цаган-Морин, где самые сильные люди попробуют сдвинуть «Баатар шулуун- Богатырский камень». Этнофестиваль (0+) с одноименным названием обещает быть очень даже зрелищным.



Празднование Дня города в Закаменске ожидается в сентябре. Гастрономический фестиваль «Вкус Победы» (0+) на площади встретит гостей разнообразными кухнями народностей, проживающих на территории района. В юбилейный год в сквере Седлецкого установят пилларсы с фотографиями тружеников, коллективов и их будней. «Трудовая слава Закамны» - такое название будет носить аллея, а название «Образование. Личность. Судьба. Эпоха» появится у ещё одного выставочного комплекса, который расположится у здания ресурсного центра.



Отметить 95-летие можно и в Улан-Удэ. Там на апрель запланировано проведение большого концерта ансамблей Закаменского района (0+) на одной из ведущих сцен республики. В сентябре, администрация района совместно с землячеством «Горная Закамна XXI век» на площади Советов планируют провести выставку достижений района, а также ярмарку-продажу продукции местных производителей, мастер-классы по ремесленным техникам, приготовлению бурятских блюд (0+). В это же время в музеях Улан-Удэ выставят работы художников-мастеров, выходцев района, а в национальной библиотеки состоится презентация книг-авторов Закаменского района. Завершатся праздничные мероприятия в столице республики высадкой деревьев в одном из парков города и большим концертом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.



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