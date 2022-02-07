Улан-удэнская больница рассказала о своих буднях

Больница №4 разместила в соцсети пост «Больничных окон негасимый свет»
В период пандемии медики трудятся без выходных. Улан-удэнская больница №4 разместила в соцсети пост с заголовком «Больничных окон негасимый свет». В тексте отмечается, что в воскресенье в 20.30 в поликлинике операторы, медсестры и врачи готовят к завтрашнему дню - обзванивают пациентов на дому, распечатывают направления на анализы, закрывают листы нетрудоспособности.
- В стационаре идёт приём экстренных пациентов, по скорой и «самотёком». Персонал проводит процедуры с уже поступившими. Все мы стараемся окружить заботой своих подопечных, не зная усталости, с раннего утра до поздней ночи, - говорится в сообщении больницы.
Подписчики благодарят медиков за их труд, отмечают внимательность и чуткость персонала больницы №4:
- Спасибо медикам за их нелёгкий труд. Я сама сейчас нахожусь в гуще событий! Такого внимательного и чуткого персонала я ещё не встречала! 4 Больница Вы молодцы! Терпения вам дорогие наши!
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Больница №4 разместила в соцсети пост «Больничных окон негасимый свет»
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