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Улан-удэнская больница рассказала о своих буднях

Улан-удэнская больница рассказала о своих буднях
Общество,  Фото:городская больница №4
Больница №4 разместила в соцсети пост «Больничных окон негасимый свет»

В период пандемии медики трудятся без выходных. Улан-удэнская больница №4 разместила в соцсети пост с заголовком «Больничных окон негасимый свет». В тексте отмечается, что в воскресенье в 20.30 в поликлинике операторы, медсестры и врачи готовят к завтрашнему дню - обзванивают пациентов на дому, распечатывают направления на анализы, закрывают листы нетрудоспособности.

- В стационаре идёт приём экстренных пациентов, по скорой и «самотёком». Персонал проводит процедуры с уже поступившими. Все мы стараемся окружить заботой своих подопечных, не зная усталости, с раннего утра до поздней ночи, - говорится в сообщении больницы.



Подписчики благодарят медиков за их труд, отмечают внимательность и чуткость персонала больницы №4:

- Спасибо медикам за их нелёгкий труд. Я сама сейчас нахожусь в гуще событий! Такого внимательного и чуткого персонала я ещё не встречала! 4 Больница Вы молодцы! Терпения вам дорогие наши! 
больница

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