Улан-удэнская больница рассказала о своих буднях









В период пандемии медики трудятся без выходных. Улан-удэнская больница №4 разместила в соцсети пост с заголовком «Больничных окон негасимый свет». В тексте отмечается, что в воскресенье в 20.30 в поликлинике операторы, медсестры и врачи готовят к завтрашнему дню - обзванивают пациентов на дому, распечатывают направления на анализы, закрывают листы нетрудоспособности.- В стационаре идёт приём экстренных пациентов, по скорой и «самотёком». Персонал проводит процедуры с уже поступившими. Все мы стараемся окружить заботой своих подопечных, не зная усталости, с раннего утра до поздней ночи, - говорится в сообщении больницы.Подписчики благодарят медиков за их труд, отмечают внимательность и чуткость персонала больницы №4:- Спасибо медикам за их нелёгкий труд. Я сама сейчас нахожусь в гуще событий! Такого внимательного и чуткого персонала я ещё не встречала! 4 Больница Вы молодцы! Терпения вам дорогие наши!