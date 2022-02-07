Иркутяне стоят в очереди в поликлинику с 6 утра

Жители Иркутска с раннего утра выстраиваются в очередь у поликлиники



Популярный иркутский паблик «Сводка 138» в соцсети опубликовал фото очереди, которая выстроилась у поликлиники уже в 6 утра. Иркутяне с раннего утра занимают очередь, чтобы попасть к врачам в период пандемии. В Иркутске, как и в Улан-Удэ, наблюдается высокий рост заболевших коронавирусом.



- Ужас, время 6 утра. Поликлиника 8 на Баумана, - сообщает подписчик в паблике «Сводка 138».



Иркутяне комментируют, что подобная ситуация имеется и в других поликлиниках.



Как сообщает irkutskmedia.ru, более 183 тысяч человек заболели новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области по информации на 6 февраля. За сутки зарегистрировали 2553 новых случая. Госпитализирован 3891 пациент. 7703 человека скончались от COVID-19.

