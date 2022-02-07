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В Ангарске устроят праздник двойняшек

В Ангарске устроят праздник двойняшек
Общество,  Фото:pixabay.com
В прошлом году в Ангарске родилось 26 пар двойняшек

11 февраля в Доме культуры «Энергетик» в Ангарске состоится праздничное мероприятие для двойняшек «Я у мамы не один» (0+) сообщает пресс-служба ЗАГСа Иркутской области.

Праздничное мероприятие будет посвящено двойняшкам, чьё рождение было зарегистрировано 2021 году в Ангарском отделе ЗАГС. В прошлом году на свет их появилось немало – 26 пар.

Малышей и их родителей поздравят почётные гости Ангарска, гостей мероприятия ожидают сюрпризы и праздничная программа.

2021 год был юбилейным для Ангарска - город отметил 70 - летие со дня основания.

дети двойня

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