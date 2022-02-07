В Ангарске устроят праздник двойняшек

В прошлом году в Ангарске родилось 26 пар двойняшек



11 февраля в Доме культуры «Энергетик» в Ангарске состоится праздничное мероприятие для двойняшек «Я у мамы не один» (0+) сообщает пресс-служба ЗАГСа Иркутской области.



Праздничное мероприятие будет посвящено двойняшкам, чьё рождение было зарегистрировано 2021 году в Ангарском отделе ЗАГС. В прошлом году на свет их появилось немало – 26 пар.



Малышей и их родителей поздравят почётные гости Ангарска, гостей мероприятия ожидают сюрпризы и праздничная программа.



2021 год был юбилейным для Ангарска - город отметил 70 - летие со дня основания.



