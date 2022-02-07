В прошлом году в Ангарске родилось 26 пар двойняшек
11 февраля в Доме культуры «Энергетик» в Ангарске состоится праздничное мероприятие для двойняшек «Я у мамы не один» (0+) сообщает пресс-служба ЗАГСа Иркутской области.
Праздничное мероприятие будет посвящено двойняшкам, чьё рождение было зарегистрировано 2021 году в Ангарском отделе ЗАГС. В прошлом году на свет их появилось немало – 26 пар.
Малышей и их родителей поздравят почётные гости Ангарска, гостей мероприятия ожидают сюрпризы и праздничная программа.
2021 год был юбилейным для Ангарска - город отметил 70 - летие со дня основания.
В Ангарске устроят праздник двойняшек
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В прошлом году в Ангарске родилось 26 пар двойняшек
Турнир соберет спортсменов из 22 регионов России
Споры по поводу жизни в столице Бурятии разгорелись из-за просьбы жительницы Якутии
«Хотя «коньки застревают в трещинах и надо их вытаскивать вместе с ногами, я в полном восторге», - рассказала фигуристка
Около 80% случаев COVID-19 вызвано омикрон-штаммом, сообщил главный санврач Бурятии
Родственники четырёхлетней Долгор сообщили, что сбор денег завершён
Коронавирус унёс жизни ещё десяти жителей республики
«Зрелище было жуткое», - рассказали волонтёры
Меньше всего добровольных помощников полиции оказалось в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области
Женщина воспитывает двоих детей
Работодатель не реагировал на обращения мужчины
С автомобилистами разбирались суде
Синоптики прогнозируют небольшой снег по республике
Общество, 06.02.2022
Мошенники заманивают жертву не только обещанием быстрой и большой прибыли, но и названиями известных компаний
Общество, 06.02.2022
По его словам, испорченные, старые хадаки держать дома нельзя