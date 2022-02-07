Боксёры из Бурятии поборются за призы турнира имени Бахтина

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В Чите с 8 по 12 февраля состоится юбилейный пятый всероссийский турнир по боксу класса «А» имени мастера спорта России международного класса, чемпиона мира среди профессионалов Александра Бахтина, сообщает Федерация бокса Забайкальского края.За победу на бойцовском турнире на призы «Удоканской меди» поборются более сотни спортсменов из 22 регионов страны, в том числе боксеры из Бурятии.Отмечается, что соревнования пройдут без зрителей из-за неблагоприятной эпидобстановки. Предусмотрена проверка QR кодов и справок ПЦР у судей и спортсменов.В прошлом году на турнире победу в весе до 52 кг праздновал спортсмен из Бурятии Батор Сагалуев. В финале он одолел соперника-земляка из Бурятии Баира Батлаева.